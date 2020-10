El CIFP César Manrique se alza con el Gran Premio de Cinedfest 7

Pedro Martín, director del Cabildo de Tenerife, fue el responsable de dar a conocer que The Box es el trabajo más valorado por el jurado por ser la película que ha sabido recoger mejor el espíritu del Festival Educativo de Canarias. "En estos días extraños me toca entregar este premio desde mi despacho. A pesar de todo siempre es bueno que sigamos apoyando proyectos culturales y educativos como Cinedfest. El cine no para", comentó. The Box, del CIFP César Manrique (Tenerife) gravita en torno a los universos paralelos.La gala matutina, presentada por el periodista Miguel Ángel Rodríguez, comenzó a las 10:00 horas y se prolongó durante dos horas y media. Las intervenciones de alumnado, docentes y responsables públicos se fueron sucediendo, de forma telemática, unos para agradecer los premios y otros para entregarlos."El cine es magia, el cine es entretenimiento, pero también el cine también puede ser educativo. El cine es un modo de llegar al lado humano de la gente, sobre todo, en los actuales momentos", enunció Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.

Palmarés

Uno de los premios más destacados, el premio Distribución, fue a parar a manos de Efímero, del CIFP César Manrique (Tenerife), que aborda con inteligencia la pérdida de memoria. Esta película se distribuirá durante nueve meses en festivales internacionales gracias a Digital 104.

Los premios se fueron sucediendo. El primer premio de Primaria, entregado por Olaia Morán Ramírez (consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria) fue para Miradas y esperanza, del CEIP Barranco de Balos (Gran Canaria). En Secundaria, el máximo galardón recayó en Hediondos, del IES José Frugoni Pérez La Rocha (Gran Canaria). Las dos piezas audiovisuales afrontan el tema del cambio climático.

En Bachillerato, el primer premio, entregado por Federico Delgado Ferrera (director territorial de Educación de S/C de Tenerife del Gobierno de Canarias) lo consiguió DARDO o crónica de un actor a la fuga, del IES María Pérez Trujillo (Tenerife), que se adentra en la trama de un robo.

Mientras que en FP-CEPA-EOI-EASD, el galardón lo obtuvo el mencionado Efímero. Por su parte, Sara Mateos Artiles (directora de la Fundación DISA) hizo entrega de dos galardones. El premio DISA Primaria para ¿Quién teme al lobo feroz?, del CEO Rey Juan Carlos I; y el premio DISA Secundaria para Ponte en mi lugar, del IES Santiago Santana Díaz, ambos centros de Gran Canaria.

El listado completo de los ganadores se puede consultar en la web cinedfest.com. La séptima edición de Cinedfest se ha hecho realidad gracias a la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Universidad del Atlántico Medio y a la Fundación DISA.

Principales galardones:

- Gran Premio Cinedfest:

The Box (CIFP César Manrique, Tenerife)

https://www.cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2020/item/the-box-2

- Distribución:

Efímero (CIFP César Manrique, Tenerife)

https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2020/item/efimero-2

- 1º FP-CEPA-EOI-EASD:

Efímero (CIFP César Manrique, Tenerife)

https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2020/item/efimero-2

- 1º Bachillerato:

DARDO o crónica de una fuga (IES María Pérez Trujillo, Tenerife)

https://www.cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2020/item/dardo-o-cronica-de-un-actor-a-la-fuga

- 1º Secundaria:

Hediondos (IES José Frugoni Pérez La Rocha, Gran Canaria)

https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2020/item/hediondos

- 1º Primaria:

Miradas y esperanza (CEIP Barranco de Balos, Gran Canaria)

https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2020/item/miradas-y-esperanza