MiradasDoc concentra su foco este domingo, 29 de enero, en los retos del cine documental africano con el encuentro MiradasAfro, que reúne a tres cineastas, el sierraleonés Mohamed Sessy Kamara, la tunecina Leïla Chaïbi y el marroquí Adnane Baraka, a las 11.30 en la sala 2 del Auditorio de Guía de Isora. La reflexión irá seguida, a lo largo del día, de la proyección de los documentales que los tres directores presentan en MiradasDoc en esta edición. El acceso a estos encuentros con las personas invitadas del festival no requiere reserva previa de plaza, una condición que sí es imprescindible para acceder a las salas de proyecciones, mediante su gestión en el enlace de Internet: https://guiadeisora.ticketary.es/.

Director, escritor y director de fotografía, Mohamed Sessy Kamara, de Sierra Leona, es un cineasta multidisciplinar. Es también activista de los derechos humanos y defensor de personas desfavorecidas, especialmente de aquellas provenientes de chabolas. Empezó su carrera como cineasta en 2005 y es cofundador y secretario general del Sierra Leone Film Council, el principal sindicato del sector audiovisual del país. Es presidente de Brighter Days Media Pictures y director ejecutivo y creativo del reality show Next Movie Star Sierra Leone. Durante siete años ha sido jefe de proyectos y director de fotografía en WeOwnTV Freetown Media. Su película Sisterhood (72' / Sierra Leona, Sudáfrica) se proyecta en la sala 1 del Auditorio de Guía de Isora a partir de las 12.30, después del encuentro de los tres realizadores africanos.

Tras varios años trabajando en el periodismo como operadora de cámara (France O, Al Jazeera, Unicef US), Leïla Chaïbi comenzó a trabajar en el cine. Se inició como operadora de cámara para películas de ficción, documentales y revistas. Residente en Túnez durante unos años, se interesa por el problema de la identidad y el mundo árabe. La Brûlure, su primer cortometraje documental, pinta un retrato de las personas inmigrantes que han desaparecido en el mar. Ha codirigido Le verrou, una película sobre el ritual mágico de tasfih para proteger la virginidad de las jóvenes. Guardian of the Worlds (91' / Francia, Túnez, Qatar), la película que presenta en esta XVI edición de MiradasDoc, es su segundo largo. Se proyecta este domingo, 29 de enero, a las 19.00 horas, en la sala 1 del auditorio.

Adnane Baraka es un cineasta independiente marroquí, nacido y residente en Marrakech. Después de estudiar la Escuela de Artes Visuales de su ciudad natal, se graduó en dirección en 2011. En 2010 dirigió su primer cortometraje documental, Talbanine, premiado en el FIFE de Casablanca. Para hacer esta ópera prima, el cineasta trabajó durante ocho años. También es músico y ha investigado sonidos acústicos y sintéticos en sus proyectos InCave y SENT. Su primer largometraje documental, Fragments from Heaven (84' / Marruecos) se presenta en MiradasDoc este domingo, 29 de enero, a las 21.30 en la sala 1.

Las películas

En Sisterhood, Mohamed Sessy Kamara, presenta la vida de dos hermanas gemelas, Husinatu y Hassanatu que deciden huir de un futuro económico desolador y emigrar al Medio Oriente para convertirse en trabajadoras del hogar. Hassan, el protagonista de la película de Leïla Chaïbi, Guardian of the Worlds se quedó dormido un día a los pies de una tumba y ya nunca abandonó el cementerio. Durante 40 años, en las colinas de Jellaz en Túnez, donde ha hecho su hogar, ha cuidado a los muertos y observado a los vivos. La película de Baraka, Fragments from heaven, muestra al Mohamed y al científico Abderrahmane, en una labor que puede parecer un absurdo: buscar rocas en la inmensidad del desierto marroquí, aunque, en su caso, se trata de piedras celestiales, con el poder de cambiar la vida de quienes las encuentren. Sisterhood y Fragments from heaven participan en el concurso internacional de ópera prima en MiradasDoc, mientras que Guardian of the Worlds compite por el premio al mejor largometraje documental de esta edición del festival.