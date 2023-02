La proyección que comienza a las 16.30 incluye cinco cortos, los cuatro primeros se presentan al concurso internacional correspondiente, mientras que uno pertenece a la muestra de cine documental canario. En la pantalla del Auditorio de Guía de Isora se iluminará para dar paso, en primer lugar a Glimmer (16' / Luxemburgo), de Ken Rischard, un viaje sonoro a través de lo que fue la floreciente industria del acero en el corazón de Europa. Va seguido de The sound of the time (15' / Venezuela, Italia, Brasil), en el que Jeissy Trompiz presenta a Nico, un sonidista que escucha y graba conversaciones de soldados de guerras del pasado que, cuando escucha la voz de Andrés, decide hacerse escuchar por é para poder salvarlo. Tato Rischard como Trompiz participarán en el coloquio con el público.

Concordia (8' / Chile), de Diego Véliz, es un ensayo sobre la frontera chileno-peruana creado con materiales encontrados en Internet. En Post-soviet symphony (11' / Rusia), Alexey Evstigneev explora la arquitectura del espacio postsoviético para tratar de entender cómo sonaría y a qué se parecería esta sinfonía centenaria y, lo que es más, a qué tipo de conflicto apelaría para el espectador moderno. Finalmente, en la producción canaria Réquiem Georg (24' / España), Raúl Riebenbauer narra la historia de un periodista le pide a su segundo padre que fabrique un objeto para un ritual funerario. Con él tratará de cerrar una larga y obsesiva investigación sobre el caso de Georg Welzel, uno de los dos últimos ejecutados a garrote vil de la dictadura de Franco en España. Riebenbauer también dialogará con el público.

La exhibición de los cortos da paso al encuentro Miradas de mujer, en el que, después del debate, se proyectarán dos de las películas realizadas por estas cineastas, que en la XVI edición de MiradasDoc participan con sus trabajos en el concurso nacional de la sección oficial del festival. Se trata de La visita y un jardín secreto (65' / España, Portugal), de Irene Borrego, que llega a la pantalla de Guía de Isora con el premio Feroz al mejor documental, entregado hace unos días por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), y Cadê Heleny? (29' / España, Brasil). El documental de la tercera cineasta participante en este encuentro, Robin Bank (80' / España), se proyecta el jueves 2 de febrero, a las 12.30. Borrego y Vital compartirán con el público un coloquio sobre sus películas tras su proyección.

Finalmente, a las 21.30 horas, se proyecta el largometraje de la muestra de cine documental canario, Mujeres en la isla: las otras hijas del mestre (65' / España), de Macu Machín, sigue las huellas de Marisa Padrón, actriz protagonista de La hija del Mestre, estrenada en 1928. Tras unos años vinculada a la vida sociocultural de Gran Canaria, se recluyó definitivamente en la posguerra. A través de materiales de archivo únicos, el documental se acerca también a pintoras, escritoras y editoras de una revista que dinamitó, en una revolución silenciosa, el estrecho espacio asignado a las mujeres en la isla.