La Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas, al auxilio del valioso archivo de Talio Noda

En la citada charla Noda, uno de los grandes referentes en el rescate y puesta en valor de del patrimonio inmaterial de Canarias, se referirá a su vasto legado y catálogo de publicaciones en torno a las tradiciones que ha venido atesorando a lo largo del tiempo y que se concentran, fundamentalmente, a partir de los años 70 del siglo pasado. Sin embargo, gran parte de su trabajo de campo, que cuenta con testimonios de un gran valor e importancia patrimonial, corren serio riesgo de perderse si no se somete a un trabajo riguroso de catalogación, inventariado y digitalización.

A las 19:30 horas, tras la charla, tendrá lugar una muestra del fondo musical en la misma sala perteneciente al Teatro Cuyás.

Hay que recordar que el investigador palmero ha publicado numerosos libros de folclore y cultura popular como 'La música tradicional canaria hoy' (1978, 1998), 'La seda, un arte palmero de siglos (1985, 2010)', 'Décimas de Severo' (1992) y 'Salto del Pastor' (1999, 2003), entre otros. 'Los instrumentos musicales tradicionales de La Palma', escrito conjuntamente con el recordado Lothar Siemens, es una de sus mayores aportaciones. Asimismo, ha publicado infinidad de artículos en revistas especializadas y ha presentado multitud de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.

Talio Noda atesora el mejor y mayor estudio de campo de la música y costumbres tradicionales de Canarias, sobre todo de su isla natal, La Palma, pues a principio de los años 70, con un pequeño magnetófono, comenzó a recoger sonidos y testimonios de nuestros mayores, que posteriormente, aunque conserva las grabaciones originales, fue dando a conocer a través de una veintena de publicaciones.

Folclore auténtico

Fue el primer maestro de escuela que llevó a las aulas la música tradicional canaria. Talio instruía a sus alumnos en el solfeo materializado en la flauta; en la historia de la música y en el estudio del folclore, propiciando que el alumnado investigara y rescatara su entorno, a través de los mayores del lugar, el acervo cultural y tradicional del municipio de Teror, en donde inició su andadura como maestro.

El prestigioso investigador ha advertido en repetidas ocasiones que "el auténtico folclore es el que a veces no nos gusta, por su simpleza. El auténtico canto del campesino mientras siembra, del bueyero tras el arado o del pescador recogiendo sus redes, es folclore auténtico. Las importantes voces actuales y los arreglos o adaptaciones, pueden, en muchos casos, añadir calidad musical o incluso belleza, pero nunca autenticidad".

Para Talio Noda "indudablemente un pueblo sin tradiciones es como un hijo sin madre, y en nuestra tierra existen costumbres de nuestros antepasados que deben respetarse y fomentarse por su gran importancia y que nos diferencian de otros pueblos", señala. Cree que "el pueblo canario no ha despreciado nunca su pasado etnográfico. El problema radica en la poca importancia que los políticos de turno le otorgado al mismo". Noda reconoce que se pueden apreciar ciertos vacíos en nuestra música tradicional que se han ido corrigiendo, como fue la ausencia de la mujer en una época pasada en la que proliferaron el surgimiento de grupos solo formados por hombres y que se ha subsanado afortunadamente, y la implantación de una polifonía más desarrollada y compleja en el seno de las formaciones musicales que otorgara más calidad a sus propuestas musicales desde una perspectiva coral.