Arai Alonso gana el concurso Transvulcania Photo Contest 2019

La Palma/ Pedro Miguel Martín se adjudica el segundo premio y José Carlos Martín se lleva el tercer premio y el premio especial del público. La Transvulcania Naviera Armas dio a conocer ayer los ganadores de la edición de 2019 del concurso Transvulcania Photo Contest organizado por Transvulcania y Afoto La Palma. Fue el lagunero Arai Alonso el ganador del primer premio con una instantánea obtenida durante el trayecto de la prueba por el Volcán Martín, elegida como la mejor de los 26 trabajos seleccionados como finalistas entre la multitud de fotografías presentadas en esta edición del certamen.



Arai Alonso resultó el ganador del primer premio, dotado con 300 euros y dos billetes de avión de ida y vuelta para destinos internacionales de Binter. Además, Alonso se ganó un lugar entre los fotógrafos oficiales de la Transvulcania de 2020.

"Para mí es un honor haber ganado este concurso de fotografía de Transvulcania porque, por un lado o por otro, paso a ser parte de la familia de Transvulcania y más sabiendo que es una de las carreras más importantes del mundo", señalaba el vencedor del concurso, que explicaba que "lo que intenté transmitir con la fotografía ganadora es el calor, tanto de la gente, como del trabajo y el esfuerzo que lleva Transvulcania, con el codeso en u primer plano que lleva esa lava que corre por los volcanes de la Isla".

Pedro Miguel Martín, de Los Llanos de Aridane, fue el segundo clasificado del concurso llevándose 200 euros en metálico y dos billetes de ida y vuelta para vuelos nacionales de la compañía Binter.

José Carlos Martín, de Santa Cruz de La Palma, hizo doblete en esta edición del certamen. Se llevó el tercer premio general y el premio otorgado por el público por lo que sumó, por partida doble, 100 euros en metálico y dos billetes de ida y vuelta para dos personas para destinos insulares de la Naviera Armas.

"Me consta que no ha sido una elección fácil para el jurado por la calidad de los trabajos entregados por los fotógrafos en esta edición del concurso Transvulcania Photo Contest", reconocía el consejero en funciones de Promoción Económica, Empleo, Comercio, Industria, Energía y Transportes del Cabildo Insular de La Palma, Jordi Pérez Camacho, que admitía que "este concurso es una nueva vía abierta para que la gente pueda participar en la prueba más emblemática de la Isla de otra forma poniéndole pasión a un trabajo tan vocacional y especial como es la fotografía y dándole relevancia no sólo al ámbito deportivo sino también al social, natural y cultural de una isla tan rica en todos esos aspectos como es La Palma".

Afoto La Palma es una asociación que cumple ya 11 años y reúne entre sus asociados a mucha gente apasionada por las fotos, tanto aficionados como profesionales. Este es ya el segundo año que colaboran con la organización del certamen.

