La UNESCO brinda una lluvia de elogios al legado de los aborígenes de Gran Canaria en Azerbaiyán

Gran Canaria/ Una decena de países del Comité Permanente de Patrimonio Mundial pidió hoy la palabra en Azerbaiyán única y exclusivamente para brindar una lluvia de elogios al extraordinario legado de los aborígenes de Gran Canaria, que fue declarado por unanimidad Patrimonio de Mundial en Azerbaiyán.

Aunque el expediente había recibido todas las bendiciones de los expertos nacionales e internacionales, cuando llegó el gran momento, los nervios invadieron a la delegación, formada por miembros del Gobierno español, canario y el Cabildo de Gran Canaria, que impulsó y trabajó en el proyecto como si no hubiera un mañana para su cultura del ayer con el apoyo de todas las instituciones y la población. Integrada también por el equipo técnico de Risco Caído, los nervios comenzaron a transformarse en emoción y lágrimas cuando se empezaron a suceder los inesperados elogios, un hecho del todo inusual.



Tras la presentación del expediente por parte de la responsable del comité de expertos Icomos, pidió la palabra Australia, que no escatimó en parabienes, calificó la propuesta de Gran Canaria como "fascinante" y celebró que llegara a la Lista de la Unesco para enriquecer su diversidad, uno de los aspectos altamente valorados por la escasa representación de los valores que engloba, como ser la única referente a la cultura amazig con el añadido de que evolucionó de forma aislada, entre el mar y el cielo, durante al menos 1.500 años.

Túnez fue la siguiente en intervenir para felicitar el excelente informe que ha sostenido esta propuesta "extremamente interesante" conformado por un sitio "troglodita excepcional", y absolutamente "remarcable", por lo calificó de "merecida" su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial.

La lluvia de halagos solo acababa de empezar, pues pidió la palabra Kuwait para expresar su reconocimiento al "gran trabajo" realizado, por lo que su país "definitivamente apoyaba" esta nominación para, tras sus palabras, producirse un nuevo viaje en el globo hacia nada menos que China, cuyo representante celebró esta candidatura que es "testimonio de una extinta cultura que evolucionó aislada", así como el ecosistema y la biodiversidad del entorno en el que lo logró, por lo que emitió un inequívoco dictamen favorable a su inscripción.

En ese momento se produjo un nuevo cambio de continente para escuchar a delegación de Brasil, que expresó su felicitación por el "excepcional" patrimonio que los aborígenes legaron en un lugar de "belleza inspiradora", todo ello pronunciado mientras la pantalla gigante de la enorme sala lucía la silueta del Roque Nublo coronado por una ardiente y rojiza luna llena que incrementaba aún más si cabía la emoción de la delegación.

Cuba siguió a Brasil para agradecer la contribución de la única propuesta española al balance y crédito de la Lista de Patrimonio Mundial, motivo por el que emitió un sonoro apoyo al que siguió el de nada menos que Tanzania, que resaltó la "innovadora" propuesta de Gran Canaria, así como Azerbaiyán, país anfitrión, que en su felicitación destacó la arquitectura y el arte en la roca legado en el corazón de Gran Canaria.

"Queremos agradecer la excelente calidad de la candidatura de este valioso sitio que fortalece la lista y que vincula paisaje, astronomía y el temprano desarrollo de la humanidad", exclamó la delegación de Guatemala, que consideró que la propuesta ha demostrado claramente el criterio de integridad y conservación. "Lo apoyamos porque es realmente excepcional", concluyó.

La responsable del Comité Permanente de Patrimonio Mundial, Edileuza Fontenele, retomó finalmente la palabra para, en otro excepcional gesto, hacer suyos los elogios y ante tantas "expresiones favorables" tener la "gran satisfacción" de declarar "adoptada" la decisión de inscribir Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, momento en el que la delegación estalló en aplausos y abrazos.

El ancestral sonido de las lapas como agradecimiento

En medio de la algarabía tomó la palabra el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Román Fernández-Baca, para agradecer la declaración y que el Icomos avalara su inclusión, además de destacar los valores de este paisaje cultural insular, palabras a las que se sumó el director de Patrimonio Cultural del Gobierno canario, Miguel Ángel Clavijo, quien subrayó que la decisión es un reconocimiento al pueblo canario y a su patrimonio cultural, y quien confió en que este valioso legado se convierta en referente de la aventura humana.

Con gran esfuerzo para contener la emoción, le siguió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, para resaltar que el lugar al que acababa de reconocer su valor universal excepcional es "un lugar que ejemplifica la gran odisea de las culturas insulares, territorios atrapados entre el cielo y el mar que, en el caso de Gran Canaria, ha sido cincelado y mantenido a través del tiempo por los habitantes de las cumbres de la isla".

Más allá de admirar la imponente belleza del enclave, Morales conminó al plenario a escuchar los ancestrales sonidos de los antepasados de Gran Canaria que han llegado hasta la actualidad, el hinóptico tañido de las lapas que hizo sonar el arqueólogo José de León, tras lo cual prorrumpieron los aplausos de los representantes de los 195 países desplazaos a Bakú y se produjeron nuevos abrazos y lágrimas en la delegación.

Emociones a flor de piel difíciles de expresar

"Es algo absolutamente emocionante que un arqueólogo en vida encuentre un yacimiento de esta naturaleza y que además sea declarado Patrimonio Mundial gracias al esfuerzo de las instituciones y muchísimas personas, ¡qué más puedo pedir yo!", exclamó el descubridor de Risco Caído, Julio Cuenca, justo tras la declaración con los ojos cuajados, como casi toda la delegación, por otra parte.

"Ha sido un paso impresionante –prosiguió Cuenca-, que marca un punto de inflexión en las políticas de conservación del patrimonio a partir de este momento, que es lo más relevante junto a que a nivel internacional por fin el legado de los antiguos canarios se considere que tiene suficiente valor para que sea declarado Patrimonio Mundial, para nuestra estima e identidad es un gran regalo y también una responsabilidad".

"En absoluto es normal que intervengan los países del Comité para elogiar" así una propuesta, de hecho "no se ha producido en ninguna de las candidaturas presentadas", subrayó por su parte Cipriano Marín, director del expediente. "No es lo mismo que una candidatura sea aprobada por el procedimiento habitual, con muchas pegas y discusiones como hemos visto, a que salga sin ninguna pega y todo elogios, es una enorme satisfacción", expresó.

Y es que cuando a un valioso patrimonio se suma una "perfecta conexión entre los informes técnicos y la unión de las instancias del país, estas cosas ocurren", destacó el embajador de España ante la Unesco, Juan Andrés Perelló, quien apoyó la propuesta desde el minuto uno. "Unidos avanzamos y desunidas retrocedemos, la unidad técnica y política mostrada ha hecho levantar la sala", que de esta manera ha sumado "una cultura troglodita" que supone "una aportación nueva", que es todo un orgullo no solo para Gran Canaria y Canaria, sino para toda España.

Con lo que ha costado llegar, "ha sido emocionante, pero sobre todo quiero destacar el orgullo de que el mundo entero asuma el valor de nuestra cultura convertida en un nuevo paradigma de la aventura humana", lo que ya está generando una enorme autoestima, celebró José de León, antes de que la delegación al completo siguiera mirándose incrédula por todo lo sucedido y se conminara a celebrarlo y brindarlo a la sociedad insular ancestral y actual.

