El próximo libro de Megan Maxwell se publicará en octubre y uno de sus capítulos transcurrirá en Adeje

El acto lo ha inaugurado María Clavijo Maza, actual concejal del Área de Cultura y Educación, quien ha dejado patente que este tipo de encuentros son un ejemplo de la apuesta del Ayuntamiento por todo tipo de iniciativas que fomenten el saber y el conocimiento "y la literatura una de los mejores instrumentos para llegar a toda la sociedad, más aún con el reclamo que supone la obra de Megan Maxwell que tantas y tantos seguidores tiene no sólo en el municipio sino en toda la región".

Maxwell ha adelantado a las 250 personas asistentes al Encuentro que la historia del próximo libro trata de "un personaje que aparece ya en otro libro en una narración divertida donde la chica, Carolina, es muy positiva pero con una familia muy particular y conoce a un chico, comandante, encantador pero tiquismiquis y no pegan ni con cola, es una historia divertida, con sexo, que transcurre en algunos momentos en Tenerife, incluso hay un capítulo que se ambienta en Adeje. Por supuesto es una obra para mayores de 18 años".

Este II Encuentro ha contado también ha contado con la intervención de Esther Escoriza Valencia, editora del Grupo Planeta quien ha publicado los libros de Megan Maxwell. Ante una pregunta realizada por el moderador, Escoriza ha comentado que "no hay censura en la editorial pero no editamos libros con sexo no consentido, es decir, con violaciones, etc." La editora ha reconocido que "Megan antes de ser escritora es mi mejor amiga y es un placer trabajar con ella".

Sobre su último libro, Bienvenida al club. Cabronas sin fronteras, su editora ha explicado que hay una buena dosis de realidad, "Megan triunfa porque, sea en el libro que sea, todas hemos pasado en algún momento por alguna de las situaciones que narra". Por su parte, Maxwell ha comentado que ella "quería transmitir que todas las mujeres somos fuertes, que si a ti te pasa algo y te quedas echa polvo, tienes que tirar para adelante. La moraleja es que cuando te pasa algo el que paga el pato es la persona que menos se lo merece".

Ante las preguntas de las personas asistentes al Congreso, en su mayoría mujeres, Megan Maxwell ha confirmado que habrá una sexta parte del libro Las Guerreras que tiene previsto publicar en febrero de 2021. Asimismo, la escritora ha dado algunos adelantos de sus próximas narraciones como el de Soy una mamá "del que sacaremos la tercera entrega on line en febrero y las dos primeras en papel". Con un total de 42 libros editados, adelantó que en junio del año que viene "saldrá un libro que tengo escrito sin publicar, al que le daré una vuelta, y que se titula Las calles de la vida, una historia de amor un poco thriller".

Su implicación en el tema de mujeres es evidente a lo largo de sus narraciones y sobre ésta ha detallado que "mi implicación nace de que soy mujer y tengo muchas amigas que han pasado por muchas situaciones duras, como el cáncer, y muchas lectoras que me escriben y me explican sus vivencias. Son temas actuales que nos pasan a todas. Me gusta hablar sobre lo que yo veo, lo que me llama la atención. Estoy en un momento que desde mi posición puedo hacer que se vea más y puedo hacer de altavoz de muchas situaciones que necesitan esa visibilidad".

Sobre cómo concilia la vida laboral y el atender personalmente a tantas personas en las redes, Megan Maxwell ha reconocido que "es muy complicado pero te haces una planificación para repartir el tiempo, y también tengo la suerte de que mis hijos ya son mayores. En el tiempo que no escribo atiendo las redes sociales, que las llevo yo porque sé que, si no, no sería lo mismo. Ni yo misma sé cómo lo hago pero lo hago".

En cuanto al proceso creativo, Maxwell ha explicado a sus lectoras, que se han mostrado muy participativas en el Encuentro de Adeje, que escribe de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Además, ha comentado que hasta que no termina uno no empieza a escribir el siguiente "pero mientras tanto se me ocurren otros libros que voy apuntando, como la segunda parte de Te lo dije que se titulará Te lo dije otra vez. Y ha reconocido que solo tiene un libro a medio escribir sobre brujas y que "cuando termino un libro luego le meto el alma, para que os llegue a vosotras primero me tiene que llegar a mí".

A raíz de la pregunta sobre los premios Planeta por parte de una de las asistentes al Encuentro de Literatura, la editora Esther Escoriza ha detallado que los premios se dan a las personas que se presentan al mismo, y que hasta el momento Megan Maxwell no se ha animado. Sobre este tema, la escritora ha reconocido que "a lo mejor dentro de x años me apetecerá pero de momento soy feliz con mis lectoras y con lo que estoy haciendo. Prefiero ser feliz con lo que hago que hacer algo que no me guste".

El tema de llevar sus libros a la gran pantalla también ha sido uno de los interrogantes planteados por algunas de las mujeres del público a las que Megan Maxwell ha comentado que "es muy complicado pero cada vez están más interesados en hacer una película o serie. Estamos intentando que salga algo pero es complicado que no depende de mí ni de mi editora y estamos en ello. Estoy convencida de que va a salir algo algún día. Si se hiciera una película pediría que mis personajes fueran como son en los libros, porque todas los tenéis en la mente y no censuraría nada sólo pediría que fuera elegante porque la línea entre el erotismo y la pornografía es muy fina".