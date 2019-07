Espectáculo, ingenio y comedia se fusionan en el Guiniguada con 'The best of Jabicombé'

Gran Canaria/ El cómico grancanario repasa su carrera este viernes 26 y el sábado 27 de julio. El espectáculo 'The best of...', el último trabajo del humorista Jabicombé, cerrará el mes de julio en el Teatro Guiniguada. El intérprete canario se subirá a las tablas este viernes 26 y sábado 27 de julio, a las 20.30 horas, con un único objetivo: hacernos reír sin parar. O, al menos, "a la mayoría", expresión que acuña en sus actuaciones.



Después de 7 años de experiencia sobre los escenarios, Jabicombé presenta un compendio de lo mejor de sus espectáculos: 'Las bobas se acabaron, Quélepasae?', 'Ayporcuánto!', 'Estoypolopositivo!' y 'ChirrínChirrán!', todos ellos estrenados o representados en el Guiniguada. De esta forma, los fieles de Jabicombé, así como los nuevos adeptos que se incorporan a su club de fans, podrán disfrutar de los 'hightlights' de estos 5 espectáculos. Incluso, "de algún número nuevo", advierte el artista en su carta de presentación.

Los fans "Barbra Straisend" –su alterego- están llamados a disfrutar de este este maremágnum cómico en el Guiniguada. Repasa la evolución de los orígenes de la diva del barrio de Schamann, en la capital grancanaria, desde una perspectiva totalmente renovada.

Jabicombé colecciona más de 150 actuaciones a lo largo y ancho de las Islas Canarias. Su experiencia, junto a su habilidad y carácter extrovertido sobre el escenario, son motivos más que suficientes para acudir al recinto teatral este fin de semana.

'The best of Jabicombé', de Auve Producciones, cuenta con una duración aproximada de 80 minutos. Las entradas al evento pueden adquirirse al precio de 12 euros a través de taquilla, o bien en Entrees.es.