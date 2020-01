Inauguración exposición R. Alonso Verástegui

Canarias/ El Parlamento de Canarias acoge, hasta el próximo 8 de febrero, la exposición 'No me da la gana' de Ramón Alonso Verástegui, en el marco de la colaboración brindada por el presidente, Gustavo Matos, al Ateneo de La Laguna para que la actividad expositiva no se vea interrumpida tras el incendio que afectó al inmueble en octubre de 2019.

"Ese edificio es un referente de la cultura y la lucha por las libertades en nuestra tierra, y de ahí nuestro compromiso a que su actividad no se vea mermada", dijo.