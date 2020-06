Cultura de La Aldea de San Nicolás da a conocer las ganadoras del Concurso de Relatos Desde Mi Ventana

La Aldea de San Nicolás/ Tras la finalización del Estado de Alarma, la Concejalía de Cultura da a conocer las #ganadoras del concurso de relato corto #DesdeMiVentana, que ha tenido una gran acogida durante todo el período de confinamiento. Se publicaron una treintena de relatos, en el que sus autores reflejaron los sentimientos e ideas que le generaba la situación excepcional e histórica, que hemos vivido.



La publicación generó también una gran corriente de participación en las redes sociales del Ayuntamiento, con la lectura y comentarios que se registraron en cada publicación, además de la selección de 'Me Gusta'.

Las ganadoras, por categorías, según los Me Gusta recibidos, son:

- Categoría Juvenil, CLARA DIAZ, con el relato "Guerreros encerrados", 70 Me Gusta.

- Categoría Adulta, FÁTIMA MARTIN, con el relato "Desde el otro lado de la ventana", con 808 votos.

Desde la Concejalía de Cultura se contactará con ambas para hacerles llegar sus premios.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)