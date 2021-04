Humberto Hernández asegura que el español de Canarias "no es un castellano mal hablado"

El catedrático de Filología Española de la Universidad de La Laguna resalta que "fenómenos como el seseo, la aspiración de eses finales de sílaba o la ausencia generalizada del pronombre vosotros no son rasgos de debamos corregir".

El presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, aseguró ayer que el español de Canarias "no es un castellano mal hablado" a pesar de que "está algo extendida la creencia que nuestra modalidad lingüística no es otra cosa que un español mal hablado. Nada más lejos de la realidad".

El catedrático de Filología Española de la Universidad de La Laguna participó ayer en la charla online "Hablar Canario" organizada por la Fundación Canaria Siglo XXI, un encuentro en el que Hernández resaltó que "no tenemos por qué renegar de las peculiaridades lingüísticas que nos caracterizan. Así, fenómenos como el seseo, la aspiración de eses finales de sílaba, la ausencia casi generalizada del pronombre vosotros, la particular formación del diminutivo o la presencia de guanchismos, portuguesismos y americanismos no son rasgos que debamos corregir, ni de los que nos tengamos que avergonzar, sino que hemos de utilizar con toda naturalidad".

En este sentido, Hernández recordó que "el español de Canarias posee total reconocimiento institucional. Como tal dialecto, el español de Canarias posee todos los reconocimientos sociales y lingüísticos, como el que les otorga a todos ellos la propia Constitución Española".

Durante su intervención, el presidente de la Real Academia Canaria de la Lengua aseveró que el español de Canarias es tan buen español como el de cualquiera otra de las modalidades. Creer que usamos mal el español es una percepción subjetiva, y la mejor manera para corroborar esta circunstancia es comprobar cuál es la valoración que hacen de la nuestra los hablantes de otras modalidades", poniendo ejemplos de descripciones del mismísimo Gabriel García Márquez, quién describía el canario en una de sus obras como "era fino de gustos y maneras con la dicción dulce de los canarios"

"El canario, como todos los dialectos, se encuentra perfectamente integrado en el español. Siendo el canario, como es, una modalidad dialectal, se encuentra, igual que el resto de los dialectos, perfectamente integrado en la lengua española, de la que forma parte como uno de sus constituyentes, pues del español son sus sistemas fonológico, gramatical y léxico", detalló Humberto Hernández.

Asimismo, el catedrático de la ULL aprovechó para pedir un mayor compromiso institucional en relación con la enseñanza de la lengua y la literatura en Canarias. "La Administración en general y, en particular, la educativa, debe velar por que en nuestras aulas se le conceda a la enseñanza de la lengua la importancia que merece, promoviendo entre los docentes un compromiso de transversalidad (el de que todos somos profesores de lengua) y tomando siempre como punto de partida nuestra propia modalidad canaria, e incorporarla, además, a los libros de texto", aseveró.

Por su parte, el presidente de la Fundación Canaria Siglo XXI, Manuel Jorge Pérez, quiso agradecer al catedrático Humberto Hernández su participación en este encuentro online, destacando su "gran trabajo y dedicación" a la hora de fomentar y fortalecer el habla canario.