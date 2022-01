Los premios Toño's ya tienen a sus dueños

Residentes Canarios

1°Premio - Eliezer Marrero Correa

2°Premio - Sandra Fernández

3°Premio - Roberto Machín Casañas

4°Premio - Margarita Rodríguez Herrera

No Residentes Canarios

1°Premio – Yessica Guimaraes

2°Premio - Edgar Araujo

Así se manifestaban los miembros del jurado:

Arancha García, "#HoyNoPerderé es la oportunidad construida en palabras para las personas de compartir con otras gentes, que vivir no sólo es un regalo que se nos brinda, sino que tener experiencias vitales es posible si nuestro deseo radica tumbando barreras: vivir."

Carlos Caraballo, "Me parece que hay una curiosa mezcla y es difícil establecer un criterio para valorar. Según uno mire con los ojos de la razón o del corazón, se puede fijar más y emocionarse con algunas vivencias de superación, o en los aspectos literarios, quiero decir en que la propia forma de escribir tenga algo especial."

Domingo Batista, "Pues me uno a la gratitud de haber contado conmigo para este jurado y bueno... Decir que todas las historias merecen todo mi apoyo y admiración, y que al igual que el resto de los compañeros, he puntuado según lo que me han hecho sentir cada una de las historias, que como digo, te llegan muy dentro todas ellas ... Maravillosa participación tenemos en esta 4° Edición... Y al margen de eso solo decir que gane el que gane, mis felicitaciones a todos los autores y autoras."

Jesús Ravelo, "Referente a las historias presentadas hay un contenido variado, ha sido difícil puntuar, debido a que hay distintos modelos de relatos y poesía. Si puntuamos por el contenido, pudiera ser que no es el mejor escrito. Si puntuamos por lo bien escrito que está, pudiera ser que no tiene el contenido que persigue este concurso. Por ello me ha sido difícil decir cuál es el "mejor". Yo veo muchos a la misma altura. Todo esto ha llevado poner primero aquel que me ha tocado "la fibra", es decir, más en consonancia con la inclusión."

Manuel Pérez, "El decidirte por uno o por otro siempre resulta complicado. Por eso, yo decidí valorar solamente con los ojos del corazón."

María Pino, "Volver a participar en esta nueva edición del concurso literario #Hoynoperdere ha sido una experiencia muy gratificante, el poder conocer todas estas historias de superación de primera mano con sus momentos vitales diversos en cada caso me ha vuelto a suponer todo un aprendizaje..."

Viviana Alonso, "Este concurso literario es la oportunidad de expresar los sentimientos, tanto del que escribe como del que los lee. Es una manera de aprender a empatizar. Es difícil valorar lo que siente cada persona. Yo intenté pues darle mis puntos a aquellos que con sus textos me llevaban a entender por lo que pasaban o pasaron. Agradezco esta oportunidad de conocer a través de lo que escriben a personas maravillosas."

Gema Campos, "El concurso merece la pena vivirlo."

Francisco Domínguez, "Es inevitable la emoción en la lectura más allá de la construcción literaria...es toda una experiencia."

Juan Antonio Cabrera Ramos, actuando en calidad de presidente y Juan Jesús Aguiar Rodríguez en calidad de secretario.

Eliezer Marrero como ganador Residente Canario de esta cuarta edición se manifestaba, "Ha sido una gran sorpresa para mí el haber sido galardonado con el primer premio del concurso literario Juan Antonio Cabrera Ramos #HoyNoPerderé, ya que el hecho de haber compartido desde su inicio hasta el final todos los textos presentados más me animaba a participar, y sobre todo saber que al final todas las personas compartiremos páginas de un gran libro cuyo marca-páginas es la resiliencia. Fue una motivación extra el que partiera la iniciativa de una entidad como Atletas Sin Fronteras"

Yessica Guimaraes, la ganadora del concurso como Residente No Canario declaraba, "El haber ganado el concurso literario #Hoynoperderé de "Toño Cabrera" ha sido algo mágico, porque no tenía pensado que fuera a ganar. Escribí cada palabra de mi relato para visualizar y ayudar a otras personas que, aunque toques fondo, siempre hay luz cuándo lo has perdido todo."