Arranca MAPAS Fest

Reúne a casi 300 artistas de 15 países: Costa Rica, España, Noruega, Perú, Dinamarca, Italia, Ucrania, Portugal, Chile, Argentina, Australia, Uruguay, Colombia, Bélgica y Sudáfrica.Canarias ocupa un lugar destacado con 17 de las 36 compañías en el cartel de Mapas Fest.La Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, dentro de su programa Canarias en escena, y el Cabildo de Gran Canaria ponen en marcha MAPAS Fest con la colaboración de 25 instituciones públicas locales e insulares de las ocho Islas Canarias. Del 2 de junio al 30 de julio se desarrollará la primera edición de este festival internacional de artes escénicas, que reúne un total de 37 compañías de 15 países diferentes y 88 funciones en 44 emplazamientos distintos de las 8 islas. El primer espectáculo será El arco de la compañía Daniel Abreu.La programación cuenta con 38 espectáculos, 14 residencias artísticas y 5 talleres gratuitos. Esta rica oferta cultural se extiende por todo el territorio y propone distintas disciplinas, formatos y lenguajes escénicos, así como diversas actividades que fomentan la participación ciudadana. Las entradas estarán disponibles en el sitio web del festival www.mapasfest.com.MAPAS Fest es un festival internacional de artes escénicas que nace en Canarias. La programación incluye espectáculos de danza, teatro en la calle, artes circenses, teatro en sala y otros nuevos formatos. Las actividades se desarrollarán en más de cuarenta enclaves del Archipiélago, ocupando las salas de teatros, auditorios y espacios abiertos. Lugares como las calles de Caleta de Sebo (La Graciosa), de Los Llanos de Aridane (La Palma) o el Museo Arqueológico Cueva Pintada (Gran Canaria) serán escenario de varias representaciones. De esta forma, el proyecto se presenta como una estrategia cultural que lleva la escena a los canarios y canarias de todo el Archipiélago, descentralizando la oferta cultural más allá de los municipios capitalinos en los que se sigue manteniendo una fuerte presencia.Esta primera edición reúne a casi 300 artistas de 15 países: Costa Rica, España, Noruega, Perú, Dinamarca, Italia, Ucrania, Portugal, Chile, Argentina, Australia, Uruguay, Colombia, Bélgica y Sudáfrica. Algunas de las compañías internacionales con las que contará el festival son la suiza Finzi Pasca con Bianco su bianco, la australiana Circa con Human / Sacre, la danesa-sudafricana Fix & Foxy con Dark noon y la peruana Teatro La Plaza con su propuesta inclusiva de Hamlet.El festival cobra así un carácter internacional en el que Canarias ocupa un lugar destacado con 17 de las 36 compañías que participarán, como Delirium (La inmortalidad), Nacho Cabrera (Palabras ajenas), 2RC (El jardín quemado) y Daniel Abreu (El arco). A nivel nacional también destacan Mal Pelo con Highlands y Avanti con El síndrome del copiloto. Entre todas, pondrán en escena un total de 88 funciones repartidas por el territorio isleño. De los 38 espectáculos, 34 son estrenos realizados en el festival: 11 son estrenos absolutos, 12 estrenos nacionales y 11 estrenos en Canarias.MAPAS Fest propone nuevas visiones y experiencias teatrales al público general a través de una variedad de presentaciones formales que abordan temáticas relacionadas con las personas en la época contemporánea en la que vivimos. El duelo por lo que hemos perdido en este tiempo, la soledad de las personas mayores, aunque también el esfuerzo por plantearnos nuevos retos, los feminismos, el poscolonialismo o la belleza de lo cotidiano son algunos de los temas que el auditorio encontrará en los títulos. En definitiva, según palabras de José Luis Rivero, director artístico de MAPAS Fest, "se propone un arte escénico que no nos deje indiferentes ni nos distraiga de la realidad actual, sino que nos confronte como espectadores y nos permita reflexionar sobre el valor de la escena, la palabra y el cuerpo", así como "un teatro mayúsculo que no se limite a contar las cosas, sino que quiera cambiarlas".La diversidad es otro de los temas de las obras, aunque también uno de los cimientos sobre los que se construye MAPAS Fest. La variedad temática y formal se establece como aporte a la programación habitual en el Archipiélago con el objetivo de ampliar las experiencias culturales de todos los públicos, independientemente de su relación con las artes escénicas. Así este es un espacio destinado a todos los canarios y canarias, que además incluye en su programación una línea de trabajo familiar para fomentar el interés de los pequeños.Además, extiende sus fronteras más allá del periodo de exhibición entre el 2 de junio y el 30 de julio. Así, cuenta con 14 residencias artísticas y procesos de creación, además de 5 talleres gratuitos dirigidos a diferentes perfiles. Las actividades ya se han comenzado a desarrollar y continuarán tras la muestra.Las residencias artísticas, creativas y técnicas son herramientas para trabajar en investigación y fórmulas para expandir la creatividad. Algunas de estas residencias y procesos de trabajo son Tremor del chileno Pancho Medina en Los llanos de Aridane, #Caer, del suelo no pasas de la canaria Aranza Coello o Mellemrum, trabajo en comunidad con la ciudadanía en varios sitios de Arrecife, bajo la dirección de la danesa Kitt Johnson, destacando la participación de las canarias Acerina Toledo y Teresa Lorenzo, la ucraniana Daria Koval y la italiana Emiliana Battista.En MAPAS Fest algunos de estos procesos se abren al público general como un work in progress que culminará finalmente sobre el escenario. Así, el festival garantiza los derechos culturales de la ciudadanía con la exhibición de las piezas, pero va más allá. El público puede acceder a las otras fases del proceso creativo que dan lugar a la obra como resultado final, logrando una mayor comprensión de lo que ocurre en ella. Este objetivo se refuerza en el marco de otras actividades como charlas, tertulias y encuentros en los que el público puede participar de forma activa.La oferta formativa enmarcada en el festival se amplía con 5 talleres de dramaturgia con Luisma Soriano o Marianela Morena que se desarrollarán del 9 al 23 de junio en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote. Están dirigidos a diferentes perfiles y la inscripción es gratuita.De esta forma, MAPAS Fest se construye sobre tres pilares: territorio, personas y escena. Un proyecto que nace como una propuesta de calidad y que trabaja en el crecimiento del sector

en Canarias, dinamiza los enclaves implicados y, además, posee un alto retorno de inversión en el territorio en distintos sectores, no solo en el artístico. De hecho, el 78% de la inversión para esta primera edición revertirá en empresas canarias de diferentes sectores, y casi la mitad de los profesionales contratados de la industria cultural que participan en el festival son canarios.