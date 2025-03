El Cabildo acoge la presentación de la 29ª edición de los Premios Dial

Tenerife/ Carrasco, Dani Martín, Carlos Rivera, Amaral, Antonio Orozco, Rosario, Pablo López, Marta Santos, Edurne, Vanesa Martín, David DeMaría, Chenoa, Dani Fernández, Álex Ubago, Antoñito Molina, Bombai y Estopa recibirán el galardón en la celebración que tendrá lugar este jueves, 20 de marzo, en el Recinto Ferial de Tenerife, con todas las entradas vendidas desde el pasado viernes.

Los premios recordarán en esta edición el centenario del nacimiento de Celia Cruz con el Premio Especial In Memoriam dedicado a la estrella de la música cubana

Leire Martínez, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, será la presentadora de la gala.



El Recinto Ferial de Tenerife acogerá este jueves, 20 de marzo, la Gala de los Premios Dial en su vigesimonovena edición, con todas las entradas vendidas desde el pasado viernes. Este evento cuenta un año más con el patrocinio de Turismo de Tenerife

La presentación de los premios tuvo lugar hoy, 17 de marzo, en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, acto que contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente y consejero de Turismo de la Corporación insular, Lope Afonso; el subdirector de Cadena Dial, Joaquín Hurtado; la presentadora de la Gala, Leire Martínez; y la vicepresidenta de Teidela, Hortensia Hernández. También asistirá la directora regional de la SER en Canarias, Lourdes Santana, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

Rosa Dávila señala que "con este evento Tenerife se convierte en la capital de la música hecha en español, una música que forma parte de la banda sonora de nuestra vida. Agradezco a Cadena Dial la elección un año más de Tenerife para la celebración de esta importante Gala, un hito que se repite cada año en nuestra isla, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, y que nos proyectan al exterior".

Lope Afonso manifiesta que "esta gala ya consolidada en el tiempo avanza hacia su tercera década, de las cuales la mayor parte de las veces se han celebrado en la Isla. Es un motivo de orgullo y de reivindicación para ser ese punto de encuentro para dinamizar la actividad económica durante estos días, posicionando mejor al mercado nacional gracias al binomio cultura-turismo. Agradezco que los Premios Dial de este año hagan un giño al centenario del nacimiento de Celia Cruz, con un Premio Especial In Memoriam dedicado a la 'Reina de la Salsa'. Su legado en Tenerife es imborrable. Y también doy las gracias por la solidaridad con Teidela, y su lucha contra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA".

Joaquín Hurtado resalta que "hay un montón de sorpresas. Dial tiene mucho que ver con la presencia de la marca en Tenerife. Estos premios han hecho grande a esta cadena que es el referente de la música en español en nuestro país. Somos el estandarte de nuestro idioma y podemos presumir de divulgar ese idioma que hablan tantísimos millones de personas con nuestra música".

Hortensia Hernández indica que "agradezco el apoyo a Teidela, que se pueda conocer nuestra labor con el ELA, y que este importante compromiso social de los Premios Dial en Tenerife permanezca en el tiempo. Nosotros pedimos sensibilidad durante todo el año".

Leire Martínez dijo que "He estado en unas cuantas galas en Tenerife y para nosotros los artistas son inicio de grandes historias y canciones, han surgido grandes duetos de noches como la que vamos a vivir el jueves. Desde el rol de presentadora me hace especial ilusión acompañar a tantos compañeros y compañeras a recibir estos reconocimientos".

Cadena Dial ya ha dado a conocer a los artistas que recibirán el Premio Dial Tenerife entre los que destacan Manuel Carrasco, Dani Martín, Carlos Rivera, Amaral, Antonio Orozco, Rosario, Pablo López, Marta Santos, Edurne, Vanesa Martín, David DeMaría, Chenoa, Dani Fernández, Álex Ubago, Antoñito Molina, Bombai y Estopa. Además, los premios recordarán el centenario del nacimiento de Celia Cruz con un Premio Especial In Memoriam dedicado a la "Reina de la Salsa". La cantante cubana Lucrecia actuará como parte de este homenaje para rememorar a una de las figuras más importantes de la historia de la música.

Por otro lado, la cita mantiene su compromiso social colaborando en esta ocasión con TeidELA, ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y ofrecer apoyo a sus familias. Los premios serán solidarios con esta asociación que impulsa mejoras en todos los ámbitos que intervienen en la atención a personas que sufren esta enfermedad en Canarias a nivel de investigación, regulación y en los ámbitos social y sanitario.

A las puertas de celebrar sus tres décadas de historia el próximo año, los Premios Dial reafirman, una edición más, el gran momento que vive la música en español a nivel global, reconociendo la labor de los artistas de nuestro panorama musical.

Las entradas para vivir en directo la fiesta de la música en español desde el Recinto Ferial de Tenerife quedaron agotadas el pasado viernes 14 de marzo.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)