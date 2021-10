Gran éxito de la XV Edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife

En palabras de Diego Navarro: "Haber podido sacar adelante esta 15ª edición aniversario de FIMUCITÉ, una vez más en este segundo año de pandemia, ha sido un acto de heroicidad por parte de todo el staff de este festival. Querría agradecer públicamente a todos y cada uno de los miembros que forman parte de la familia Fimucité, por el increíble trabajo realizado. No puedo estar más orgulloso de lo conseguido este año. Una edición con la mayor cantidad de conciertos jamás programados en nuestra historia (un total de siete), más las distintas actividades paralelas llevadas a cabo". "A título personal, el haber tenido la oportunidad de programar y dirigir las dos galas sinfónicas, centradas en la figura del maestro Ennio Morricone, ha sido un sueño hecho realidad. Su música forma parte de mi ADN como compositor, y no puedo estar más satisfecho de ambas interpretaciones al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Tenerife Film Choir. Nuestro festival a lo largo de su historia ha resistido diferentes embates. Ni siquiera la pandemia ha conseguido doblegar al que hoy en día es el festival internacional de música de cine más antiguo de Europa. Espero, de corazón, que este evento referente en su género perdure por muchos años más", añade el director de FIMUCITÉ.

Por cuarto año consecutivo, FIMUCITÉ acogió la ceremonia de entrega de los Premios de la Música para el Audiovisual Español que concede la Asociación de Compositores de Música para Audiovisual (Musimagen), que en su cuarta edición han reconocido a Koldo Uriarte y Bingen Mendizábal, en la categoría de Mejor Música Original Orquestal, como autores de la banda sonora de la película 'Baby', de Juanma Bajo Ulloa. El productor, guionista y director vasco, ganador del Goya al mejor director y al mejor guion original en 1992 por 'Alas de mariposa', recogió el galardón en Auditorio de Tenerife, junto al compositor Koldo Uriarte y la actriz Natalia Ruíz.

El Premio a la Mejor Música Original Electroacústica fue para Darío Palomo, por su trabajo para el documental 'Emilio Herrera'. En el apartado de Mejor Música Original para Series, recibió el premio Sergio Jiménez Lacima, por 'El Desafío: ETA'. Por último, en la categoría de Mejor Música Original para Publicidad, el galardón fue para Daniel Trujillo, por 'Allianz'.

Palmarés

El crítico musical y cinematográfico Miguel Ángel Ordóñez, director y fundador en 2005 de la página web especializada en bandas sonoras Scoremagacine.com, recibió el Premio FIMUCITÉ – Antón García Abril 2021 en reconocimiento a su trayectoria. Gran experto en la figura de Antón García Abril, para la presente edición de FIMUCITÉ Ordóñez colaboró como asesor y en la confección del programa del concierto coral dedicado al compositor turolense.

Además, FIMUCITÉ celebró una nueva edición de la sección oficial a concurso FIMUCINEMA, en la que participaron un total de 4 largometrajes de ficción, 5 documentales y 19 cortometrajes. El Premio Fimucinema Alex North a la mejor partitura original de la edición 2021 fue para Marvin Miller y Ralf Wengenmavr, por 'Jim Knopf und Die Wilde 13', "una partitura que nos sumerge en el viaje fantástico del universo de Michael Ende". Josué Vergara recogió el galardón a la Mejor partitura original en la categoría de documental por 'Out of the Blue'.

En el apartado de cortometraje, el Premio Fimucinema a la Mejor partitura original fue para Saba Alizâdeh, por su trabajo para 'Navozande, le musicien'; mientras que, en la categoría de Mejor canción original, el Premio Fimucinema fue para Marín Moore, por 'El Baile del Estornino'.

Fundado en 2006, las distintas ediciones celebradas a lo largo de estos tres lustros de FIMUCITÉ han estado marcadas por la excelencia y han sumergido a los asistentes en un viaje extraordinario a través de la música de los clásicos del cine y de producciones contemporáneas de los compositores de bandas sonoras más relevantes del ámbito audiovisual, con grandes hitos como la primera edición, con la interpretación de la sinfonía de 'Matrix'; la Sinfonía Biomecánica de 'Alien' en la tercera; la dedicada a John Williams y Steven Spielberg; la celebración del centenario de Universal Pictures; la décima edición dedicada a Howard Shore; o esta última, en memoria de Ennio Morricone y Antón García Abril. Los conciertos "live-to-picture" de 'Drácula de Bram Stoker' y 'Encuentros de la Tercera Fase', así como el espectáculo 'Somos la Resistencia: La Casa De Papel En Concierto', han sido otros de los momentos clave en la historia del Festival.

Ha contado, entre otros, con relevantes directores y compositores invitados como Don Davis, Sean Callery, Mychael Danna, Mark Snow, Joel McNeely, Bruno Coulais, Patrick Doyle, Shigeru Umebayashi, Jan A.P. Kaczmarek, Elliot Goldenthal, Marco Beltrami, Paul Williams, Fabio Frizzi, Trevor Jones, Laura Karpman, Christopher Young, Bruce Broughton, Eímear Noone, el propio Antón García Abril, fallecido el pasado mes de marzo, o el oscarizado Howard Shore; así como otros nombres destacados de la industria, como Doreen Ringer (BMI), Michael Todd (ASCAP) Eric Polin (Universal Pictures), Robert Townson, Robert Piaskowski y Agata Grabowiecka, del Festival de Música de Cine de Cracovia, con el que FIMUCITÉ ha forjado una magnífica relación de hermanamiento, entre muchos otros.

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife celebró esta edición especial por su 15º aniversario con el apoyo de Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Auditorio de Tenerife y Orquesta Sinfónica de Tenerife, además de Fundación "la Caixa", Fundación Disa, Fundación SGAE y Radiotelevisión Canaria.