El pianista Gustavo Díaz-Jerez presenta Metaludios II

Por ejemplo, la pieza Mice Music extrae el material musical a partir de sonidos de ratones o Cassini's Dream emplea como materia prima una grabación de la NASA.La nueva obra de Díaz-Jerez se acaba de presentar en Madrid y se presentará en las próximas semanas en Tenerife, Gran Canaria, País Vasco y Granada. El álbum, que se puede escuchar en plataformas digitales como Spotify está patrocinado por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, la Fundación Chirino, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

En sus propias palabras

"Con estos dos nuevos cuadernos de metaludios, continuación de los tres ya registrados en un cedé que vio la luz en 2018, sigo experimentando y explorando nuevos territorios sonoros a través del piano"

"La ciencia es una vez más el pilar principal y la base subyacente en el proceso compositivo de estas doce nuevas piezas. Múltiples disciplinas científicas sirven como generadoras de materia prima musical: la biología (L-system, Mice music), la psicoacústica (Eigengrau), la astronomía (Boötes void, Cassini´s dream), la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas (Hidden states), así como las matemáticas puras (Belphegor's prime)".

"Como en los cuadernos anteriores, también he encontrado inspiración en personajes mitológicos (Stribog, Melussyne), y he rendido homenaje a artistas que admiro (Omaggio a Carlo Gesualdo, La espiral del viento, Pavana triste (homenaje a Antonio José)".

"Muchos de los metaludios emplean electrónica y técnicas extendidas en el cordaje, no como meros efectos sino como parte necesaria e integradora del discurso musical. Como intérprete que también soy, para mí tiene suma importancia que la escritura pianística sea lo más cómoda y ergonómica posible, pero sin desvirtuar la idea original y sin renunciar a una escritura brillante y virtuosa".

"Desde que comencé la composición de los primeros metaludios, allá por 2013, he comprobado que las posibilidades sonoras del piano sólo tienen un límite: nuestra propia imaginación".

"La espiral del viento fue escrita como tributo al escultor Martín Chirino, figura artística clave de Canarias. Las espirales de hierro de Chirino simbolizan el viento y el Atlántico, pero también el Mediterráneo. Estas espirales de hierro son representativas de su madurez artística. La propia voz de Chirino y los sonidos de martilleo de la forja de hierro se procesaron electrónicamente para generar material musical rítmico y melódico. La espiral del viento también emplea electrónica y técnicas extendidas dentro del piano (armónicos sencillos, dobles y triples). Está dedicado a mi amigo Guillermo García-Alcalde".