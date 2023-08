Festival Boreal 2023 apuesta por novedosas propuestas musicales de Canarias

No suele ser lo habitual en los grandes eventos, pero en Festival Boreal nunca hemos querido ser "lo normal". Desde la dirección del festival lo explican: "se trata de una firme y pretendida apuesta por el nuevo talento musical que existe en Canarias, que es mucho y muy bueno. Por un lado, con propuestas jóvenes y emergentes y, por otro lado, con propuestas quizás no tan jóvenes pero sí novedosas, puesto que son el resultado de la suma de integrantes procedentes de otras conocidas y renombradas formaciones de las islas".Festival Boreal ha destacado siempre por dar un importante protagonismo a bandas y solistas nacidas en Canarias, si bien este año ha querido poner un foco mayor en propuestas novedosas, convirtiéndose así en el primer gran escaparate internacional para dichas bandas y solistas. De hecho, el festival invita un año más a programadores y periodistas nacionales e internacionales para que puedan cubrir y vivir in situ el directo de todas estas propuestas durante el festival, convirtiéndose así en un claro escaparate y en una potencial plataforma para posteriores contrataciones.Los nombres de las Islas que se incorporan al cartel musical de Festival Boreal 2023 son: el dúo Aníbal & Lajalada, la banda Rabiche, la cantante Jela, el músico ytimplista Hirahi Afonso, la banda Nave Rota, y la rapera tinerfeña Sara Socas, la única ya anunciada anteriormente.El Festival Boreal está organizado por Folelé Producciones y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Los Silos, del Gobierno de Canarias a través dePromotur Turismo Islas Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, y la Dirección General de Juventud, así como del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, Cultura y Acción Exterior. Colaboran también otros organismos, entidades y empresas.

En cada edición de Festival Boreal se dan cita propuestas musicales novedosas y avanzadas, con raíces en diferentes tradiciones sonoras del planeta, incluida Canarias.

Boreal se reafirma así como el festival de Canarias abierto al mundo, apostando también por una descentralización de la cultura y por un turismo cultural y sostenible, como evento pionero en materia de sostenibilidad medioambiental.

El ecofestival más importante del país y Premio Fest al mejor festival de España en diversidad e igualdad de género continúa así desvelando un cartel único en

músicas, talleres, conversatorios, exposiciones, mercados, arte urbano y concienciación medioambiental y regresa un año más al centro histórico de Los Silos, en Tenerife, entre los días 21 y 24 de septiembre, celebrando su decimosexta edición.