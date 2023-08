La Fiesta del Pino 2023 arranca mañana viernes con el pregón de la actriz Lili Quintana

Tras la lectura del pregón, tendrá lugar el tradicional concierto de la Banda de música de Teror y, posteriormente, la inauguración de los chiringuitos del Pino, en la Plaza de Sintes, con el concierto del grupo canario 'Ni 1 pelo de tonto'. Estaba prevista la actuación de Salvapantallas, pero por motivos de salud la banda ha tenido que suspender el concierto.

El fin de semana, 26 y 27 de agosto, el Festival Internacional de Arte en la Calle 'enPie', ofrecerá dos jornadas festivas llenas de teatro, juegos, música, humor y acrobacias para toda la familia.

EL PINO: LA CUNA DE LA ILUSIÓN

La Fiesta del Pino será pregonada por primera vez por una mujer del ámbito de las artes escénicas. Bajo el título "El Pino: cuna de la ilusión", Lili Quintana manifiesta que en el pregón "no voy a interpretar ningún papel y eso es lo más difícil". "Supongo que la gente espera de mí que el pregón sea algo cómico, pero han llamado a Lili Quintana y lo haré desde la sencillez y la humildad. Ser la primera pregonera en Teror, mi pueblo, que representa a las artes escénicas, es todo un honor".

Durante la lectura del pregón, Lili Quintana estará acompañada por el músico Yul Ballesteros. Será un pregón impregnado de muchos recuerdos de infancia en Teror y de las fiestas del Pino. "Me vienen muchos recuerdos, uno de ellos es de la casa de mis abuelos maternos, siempre tenían las puertas abiertas. Me impactaba de niña, que pasaran noches enteras trabajando sin parar en la churrería, mi madre y mis tías se turnaban para ayudar a sus padres, todo tenía que estar a punto para la noche más importante del año, la noche del siete de septiembre".

Al finalizar el pregón, la Banda de Música de Teror, dirigida por Óscar Sánchez Benítez, ofrecerá su tradicional concierto de inauguración de las Fiestas del Pino, interpretando un repertorio de varias piezas y cerrando con el ¡Ay Teror, qué lindo eres!, de Néstor Álamo.

LILI QUINTANA, UNA ACTRIZ COMO LA COPA DE UN PINO

Lidia Esther Pérez Quintana (Teror,1969), más conocida por su nombre artístico Lili Quintana, es una de las actrices canarias con mayor proyección internacional. Inició su carrera profesional como actriz en 1989 y ha participado en más de 30 montajes teatrales, trabajando con destacados directores. Entre sus últimas representaciones teatrales se encuentra 'Tacones prohibidos', que podremos ver en el Auditorio de Teror el próximo 22 de septiembre.

También ha participado como presentadora en diversos programas de Televisión Canaria y Televisión Española en Canarias. En el cine ha formado parte del elenco de varias películas. Desde hace 20 años forma parte de «Instinto Cómico» y «En Otra Clave», interpretando distintos personajes, entre ellos la Chona, uno de los más populares y que le ha dado gran fama.