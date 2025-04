Caco Senante homenajea la tradición musical de Santa Cruz en su pregón de las Fiestas de Mayo

Santa Cruz de Tenerife/ El cantante e Hijo Predilecto de la ciudad dio el pistoletazo de salida de las fiestas fundacionales con un discurso diferente, en el que destacó la unión que tiene con las calles de la capital y con todo aquello que une a Santa Cruz con la música.

El cantante chicharrero e Hijo Predilecto de la ciudad, Caco Senante, abrió en la noche de hoy el programa de las Fiestas de Mayo 2025 con la lectura de un pregón en el que destacó la unión que tiene con la gente de Santa Cruz y con el que reivindicó, en palabras del artista, "aquello que a través de la música le ha dado vida a esta ciudad".



El cantante, que tituló su pregón "Santa Cruz y la Música" destacó la importancia que tuvieron algunos enclaves de la ciudad en su trayectoria profesional, como las tiendas de discos, las discotecas, los sellos discográficos, las emisoras y programas de radio musicales, personajes de la música como Tony Greco o Víctor Pablo Pérez, los grupos del carnaval chicharrero, canciones, personajes de la bohemia o eventos musicales importantes como los conciertos de Michael Jackson o Luis Miguel.

En su discurso hizo constar que Santa Cruz es "la ciudad que me ha hecho ser como soy", a lo que añadió que para él es "la ciudad que me ha hecho sentirme siempre orgulloso de haber nacido en ella", destacando la relevancia del parque García Sanabria y del Reloj de Flores, donde se celebró el acto, argumentando que se trata de "uno de mis lugares favoritos de Santa Cruz y mi visita obligada cada vez que piso suelo santacrucero".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, comenzó su intervención destacando la historia e identidad de la ciudad como primera capital de Canarias y ciudad central de los más relevantes acontecimientos del Archipiélago, que cumple 531 años el próximo 3 de mayo.

El regidor local presentó al pregonero como un "paisano querido y admirado que, además de ser un artista con talento inigualable, es también Hijo Predilecto de esta ciudad y embajador de nuestro sentir".

Bermúdez finalizó su intervención destacando lo presente que Caco Senante ha tenido siempre a Santa Cruz, "ha sido, incluso, notario y narrador de nuestra idiosincrasia y nos ha descrito como nadie en numerosos artículos y en su libro Deja ver".

El acto de lectura del pregón contó también, como no podía ser de otra manera, con la actuación musical del propio Caco Senante.

