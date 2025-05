El García Sanabria acoge la XLVIII Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía

Santa Cruz de Tenerife/ La muestra tradicional de Canarias, que permanecerá abierta hasta el próximo domingo, incluye la Feria del Libro, Los Gorgoritos, folclore de las Islas, Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, la exposición de Vestimenta Tradicional y la entrega de los diferentes premios de las Cruces de Flores Naturales.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, así como por otros ediles del consistorio, inauguró , en el parque García Sanabria, la XLVIII Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria, que permanecerá abierta al público desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo, en horario de 11:00 a 21:00 horas. Previo a este acto, se inauguró la muestra "El Vestir popular de Tenerife en el S.XX" en la Sala Expositiva García Sanabria, que se podrá visitar hasta el 30 de mayo en horario de 11:00 a 21:00 horas.



Bermúdez puso en valor que "esta es una de las citas de referencia de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, a la que cada año acuden miles de personas no solo para disfrutar de todo lo que la feria tiene que ofrecer, 74 puestos la conforman este año, sino también para hacer del parque García Sanabria epicentro de nuestras fiestas fundacionales" y agregó que "por ello, la ciudad está lista para lucir sus mejores galas y aquí, en el García Sanabria, se ven más bonitas si cabe las Fiestas de Mayo".

"Aquí -detalló el alcalde-, no solo encontramos flores, plantas, y buena gastronomía, sino también literatura de la mano de la Feria del Libro, o cómo no, a nuestros Gorgoritos, y digo nuestros porque son parte indivisible, ya de nuestras fiestas fundacionales y, por supuesto, de nuestros recuerdos más entrañables" y concluyó destacando que "este Santa Cruz se viste de gala para celebrar su 531 aniversario, precisamente cuando hoy comenzamos tres días frenéticos de actividad, con el Baile de Magos del viernes, y el Día de la Cruz el sábado, a los que están todos y todas invitados".

En el acto de inauguración de la muestra, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, puso en valor "la celebración de las fiestas fundacionales de Santa Cruz, significándolas con el esfuerzo de disponer de un completo programa en el que este parque García Sanabria se convierte en punto de encuentro de miles de personas durante estos días para disfrutar de la artesanía, las flores y, por supuesto, de la gastronomía y de la buena lectura" y agregó que "elementos que configuran la esencia de esta capital, donde la cultura y las cosas nuestras marcan la idiosincrasia que invitan a toda la Isla a disfrutar de ellas".

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, no dejó pasar la ocasión para "reivindicar mi alma de chicharrero hasta la médula y el valor que esta capital, cada mayo de cada año, consigue difundir al resto de las Islas, porque sus ciudadanos son un referente de las tradiciones para todo el Archipiélago" y concluyó afirmando que "es un orgullo apoyar, desde el Ejecutivo canario, las actividades y actos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz, pero lo es más cuando, en realidad, no dejan de ser las fiestas más tradicionales del lugar donde nací".

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó que "Santa Cruz cuenta con la mejor feria de artesanía de Canarias, siendo ese el motivo por el que cada año contamos con más participación" y puso en valor que "además, es la que se celebra en el entorno más bonito, dentro del pulmón verde de Santa Cruz, el García Sanabria".

Hay que recordar que dentro del programa propio que ofrece la Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria se incluye la Feria del Libro de la capital, organizada por el Organismo Autónomo de Cultura. La misma permanecerá abierta al público desde hoy entre el paseo Domingo Pérez Minik (tramo del kiosco Numancia hacia la fuente central) y Rambla de Santa Cruz, así como en el Espacio Ángel Guimerá, en la glorieta Patricio Estévanez y en el Espacio Luis Feria, en la Sala de Exposición García Sanabria.

En cuanto a las siempre esperadas actuaciones de Los Gorgorito de Maese Villarejo y sus muñecos animados, la primera de sus funciones ha tenido lugar hoy, a las 11:00 horas, en su habitual ubicación del Reloj de Flores del parque, mientras que mañana, así como el viernes día 2, sábado 3 y domingo 4 se realizarán dos pases, a las 12:00 y a las 18:00 horas.

Fiestas de Santa Cruz ha ubicado un total de 74 casetas distribuidas a lo largo de los principales paseos del parque. Así, se han dispuesto 11 expositores para la venta y exhibición de flores y plantas más uno propio del Ayuntamiento; 20 especializados en productos de gastronomía, y 42 de artesanía.

Para el sábado, día 3, a partir de las 17:00 horas, se desarrollará el Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, para menores de entre 3 y 12 años y cuya inscripción previa con entrega de los trabajos se podrá realizar en el expositor de Fiestas de Santa Cruz en el propio parque desde esta misma tarde. La clausura de la XLVIII Exposición Regional de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria será el domingo, día 4, a las 19:30 horas, teniendo en cuenta que por la mañana, a las 12:00 horas, tendrá lugar el acto de entrega de los premios del Concurso de Cruces de Flores Naturales.

Los grupos folclóricos amenizarán todos los días de la feria, comenzando el grupo Verode, mañana, a las 13:00 horas, mientras que el Grupo Folclórico Alborada Canaria lo hará a las 17:00 horas y el Grupo Folclórico Paiba de San Andrés a las 19:00 horas. El viernes, día 2, el grupo Folclórico Aguerche actuará a las 13:00 horas, G.F. Bienmesabe a las 17:00 horas y Parranda La Era a las 19:00 horas. Ya el día 3 los protagonistas serán Tajaraste a las 13:00 horas, Chácaras y Tambores del Garajonay a las 17:00 horas y AF Virgen de La Alegría a las 19:00 horas. La programación terminará el día 4 con Parranda Santo Ángel a las 13:00 horas y el Concierto Día de las Madres a cargo de Paula Gómez a las 18:30 horas.

