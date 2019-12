Santa Cruz de Tenerife vivirá una gran fiesta el último sábado del año con la celebración de su primer Navilunio

Santa Cruz de Tenerife/ La capital se convertirá en una gran marea roja con la carrera de Papa Noeles y acogerá una variada oferta de actividades en media docena de emplazamientos para acompañar las compras. Santa Cruz de Tenerife acogerá el sábado 28 de diciembre la celebración de Navilunio en la que se ofrecerá una amplia programación de actividades para todos los públicos. Así lo ha informado en la mañana de este miércoles la alcaldesa de la ciudad, Patricia Hernández, quien ha detallado que se trata de una iniciativa "totalmente novedosa" que parte del esfuerzo de recuperar buena parte de la agenda del Plenilunio cancelada el pasado 26 de octubre a causa de las lluvias.



Como explicó la regidora municipal es un concepto distinto e innovador que se celebrará en época navideña, porque "en esta ciudad sabemos hacer de la necesidad virtud" y tras la suspensión, por motivos de seguridad, del Plenilunio había que "retomar una acción que era una lástima perder y que demandaban los chicharreros y las chicharreras".

En la presentación, celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Santa Cruz, estuvieron presentes además de la alcaldesa de la capital, Patricia Hernández, la primera teniente de alcaldesa y concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, y la concejala de Deportes, Elena Mateo. En ella se informó de que más de media docena de emplazamientos de la ciudad serán escenario de esta programación que se desarrollará entre las 11:00 y las 00:00 horas.

Según indicó la primera edila, la convocatoria de esta primera edición de Navilunio ha despertado muchas expectativas en "comerciantes, promotores y la ciudadanía" porque es una cita que permitirá acompañar las compras navideñas "por el mejor de los paseos bajo la ciudad iluminada y el espíritu festivo de estos días" con la amplia programación de actividades previstas "para todos los públicos, para todas las familias y para todas las edades".

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, explicó que "toda esta programación, que se podrá consultar en la web www.navilunio.com, tendrá como principales puntos la plaza de La Candelaria, Parque Bulevar, plaza San Francisco, Museo Histórico Militar de Canarias, Mercado Nuestra Señora de África, Casa del Carnaval, y que se complementarán con la carrera inclusiva y actividades itinerantes por diferentes puntos la ciudad".

Zambudio admitió que fue "un chasco" la suspensión del Plenilunio el pasado mes de octubre y añadió que "con esta programación pretendemos dotar de contenidos muy variados y sumar propuestas a unas fechas muy importantes para el sector comercial, por lo que debemos intentar atraer a miles de potenciales consumidores a nuestras calles para que compren, consuman y disfruten de actividades para toda la familia".

PROGRAMACIÓN

En la plaza de La Candelaria se sucederán actuaciones musicales y artísticas de 11:00 a 00:00 horas, entre las que sobresalen las de las academias de baile Latinsalsa y MM Danza, los influencers César Abril, Javy & Ventura y Ámber, La Banda Urbana y el concierto de Fimucité 'Canciones de Nuestro Cine', además de espectáculos de zumba, de danza árabe y polinesia, y las actuaciones de dj Adam Lorr & Las Nikas, los grupos Las Cherries, 5DB y Bachata Fusion.

En parque Bulevar las actuaciones musicales tendrán lugar entre las 19:00 y las 22:00 horas, y contarán con los directos de Naudo Rodrigues, Abora Cell y The Blue Moon Cats, mientras que en la plaza de San Francisco, los conciertos se prolongarán entre las 13:00 y las 16:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas, y en los que participarán Fran Baraja, Della Du Naudo Rodrigues, The Blue Moon Cats, Escape Routes y Swing-Vergüenzas.

El Museo Histórico Militar de Canarias (Museo de Almeyda) podrá visitarse entre las 10:00 y las 15:00 horas, y desarrollará numerosas actividades entre las que sobresalen guías históricas, airsoft, tiro con arco, talleres de escritura del siglo XVIII, búsqueda del tesoro y recreación de vuelo en helicóptero. Además, en el patio central se instalará un mercadillo medieval con un paje Real para recoger juguetes destinados a la ONG Sonrisas Canarias.

Asimismo, la Casa del Carnaval acogerá actividades infantiles que tendrán lugar entre las 11:00 y las 14:00 horas y entre las que destacan pintacaras Natura; el taller denominado 'El Reino del Reciclaje'; y cuentacuentos, de 12:00 a 14:00 horas con pases cada 30 minutos y donde se narrarán microcuentos denominados "Historias de Navidad".

De la misma manera, el Mercado Nuestra Señora de África abrirá sus puertas de 20:00 a 23:00 horas, y en la que ofertará una amplia propuesta gastronómica y que se complementará con las actuaciones del grupo La Calle y Mandy y su Latin Son.

Navilunio se complementará con itinerancias como los pasacalles del circo y hadas iluminadas; representaciones teatrales de Don Juan Tenorio a cargo de Timaginas Teatro; y las actuaciones de la fanfarria de Los Silos y del grupo Talismán.

CARRERA SOLIDARIA

Otro de los actos destacados de Navilunio es la celebración de la primera edición de la Carrera de Navidad Santa, una iniciativa de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz organizada en colaboración con la empresa DG Eventos y que destinará parte de su recaudación al proyecto de deporte inclusivo "El Club de la Piruleta".

Según explicó la concejala de Deportes del Ayuntamiento de la capital, Elena Mateo, se trata de "una prueba única", no sólo porque "cientos de Papa Noeles y Mama Noeles recorrerán las calles de Santa Cruz", sino también por "el carácter solidario de la misma".

Las inscripciones a la Carrera de la Navidad tendrán un coste de 10 euros y a los participantes se les entregará un kit de ropa de Papá Noel para adultos, niños y niñas con la finalidad de que todos los participantes llenen de color y magia la cita con su atuendo.

Aquellos corredores que se inscribieron a Plenilunio podrán disfrutarla de manera gratuita, accediendo a la web www.corresanta.com y solicitando su código. Además, recibirán un cupón de cinco euros de descuento para la próxima edición de la Binter Night Run 2020. El recorrido de la prueba tendrá su salida y llegada en la Plaza de España.

Elena Mateo señaló que con este llamamiento, el Ayuntamiento de Santa Cruz cumple con su filosofía de apostar por el deporte "popular y familiar, para todos y todas, accesible e inclusivo".

Las actividades deportivas de Navilunio comenzarán a las 17:30 horas con una masterclass de Zumba. A partir de las 18:00 horas arrancará la Caminata Solidaria y a las 19:00 horas se disputará la Carrera que pretende llenar la ciudad de una llamativa "marea roja" de corredores.

La entrega de dorsales se realizará el 27 de diciembre, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:30 a 17:00 horas; y el 28 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas, en la sede de Intersport situada en el Centro Comercial 3 de Mayo.