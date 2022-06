Drag Quirón, Drag Queen del Gáldar Pride 2022

Los 15 Drags participantes, entre los que figuraban dos mujeres, derrocharon una energía increíble, con unas puestas en escena rompedoras que arrancaron numerosas ovaciones del público. Piruetas imposibles, números irreverentes y mucho ritmo fueron los grandes atractivos de la primera gala Drag que se celebra en el municipio y que fue todo un éxito.Drag Quirón conseguía meterse al público en el bolsillo desde el principio al aparecer en el escenario como un príncipe, no azul, sino vestido de un llamativo color verde, que terminaba convirtiéndose en un impresionante pavo real. Uno de los momentos que ponía al público en pie era precisamente en su actuación, cuando Quirón quedaba suspendido en un aro giratorio varios metros por encima del suelo."Emocionadísimo, la verdad es que no me lo esperaba, estoy en shock," aseguraba Bryan Peñate, bailarín y profesor de baile de profesión, nada más terminar. "Estaba reñido, había nivel," comentaba el Drag Queen ganador, que confesaba además que el calor del público había sido un gran aliado, "ha sido una pasada, la adrenalina y la euforia...ha sido brutal."Tras conocer el fallo del jurado, compuesto por la coreógrafa Laura Torres, la bloguera Zoila Medina y la cantante Yliana Arteaga en la mesa técnica, los periodistas Adrián Cruz, Tomás Galván y Cathaysa Mogollón en la mesa de comunicación y los invitados Fernando Medina, Pedro Martín y la pintora Vesna González, los encargados de entregar las bandas a los ganadores fueron el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa y el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo.La gala, presentada por Roberto Herrera y la cantante Ruth Lorenzo y dirigida por Israel Reyes contó con las actuaciones de Drag Sethlas, que fue además un divertido copresentador, y Drag Vulcano, que puso en pie al público de su Gáldar natal. En la obertura, Levy y Estrella, Dunia Santana, Ray Castellano y su himno "Power of Freedom y la comparsa Kisamba, supieron romper el hielo en una noche inolvidable.El Recinto Cultural "La Quinta" se venía literalmente abajo con la actuación de una de las grandes estrellas de nuestro país, Blas Cantó, que además de ofrecer algunos de sus grandes éxitos, como "Él no soy yo", derrochó complicidad con el público. El broche de oro lo ponía la incombustible Ruth Lorenzo, con una voz impresionante que arrancó las ovaciones de los asistentes.

"Gáldar ha hecho historia, "aseguraba el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, "el apoyo ha sido tremendo y lo hemos vivido en esta magnífica gala. Estamos casi a la altura de las grandes galas como Maspalomas y Las Palmas de Gran Canaria, con mucho menos presupuesto, pero con una voluntad tremenda y un apoyo ciudadano magnífico".

El Gáldar Pride 2022 está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar a través de su concejalía de Cultura y Fiestas y su concejalía de Igualdad entre Hombres y Mujeres junto a la asociación +Pride Sports and Culture.

GANADOR Y FINALISTAS DE LA GALA DRAG QUEEN DEL GÁLDAR PRIDE 2022

Ganador: Drag Quirón, en representación de Bryan Peñate

Fantasía: "No hace falta ser un príncipe para saber seducir"

1º Finalista: Drag Múlciber, en representación de Tapicería Peñate

Fantasía: "¿Sabías que un día fui la creación más hermosa?"

2º Finalista: Drag Armek, en representación de Miss Green, Placas Lantigua y Autos Basso

Fantasía: "¿Es cosa mía o el mundo cada vez está más loco?"

3º Finalista: Drag Ácrux, en representación de El Rincón del Pozo, Miss y Mister Fotogenia Chayanne, Divinity y Ricky´s

Fantasía: "Tocada, pero no hundida"

4º Finalista: Drag Shiky, en representación de Perfumería Sabina

Fantasía: "Otro talent show de esos... ¡chacha, que canto en directo!"