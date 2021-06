Arona: pasaporte para Tokio

Arona se ha convertido por méritos propios es uno de los enclaves donde el llamado 'Turismo de deporte profesional', o turismo deportivo, ha crecido de manera reseñable en los últimos años en España.

Para ello también ayuda que en Playa de Las Américas tenga lugar una de las citas más importantes de atletismo, que se encuentra dentro del calendario de la Challenge Mundial de Pruebas Combinadas de la World Athletics 2021, y que, por lo tanto, la puntuación obtenida en Arona sea decisiva para el pase hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2021: la Meeting Internacional Arona de Pruebas Combinadas, que se está desarrollando este fin de semana en el Estadio Antonio Domínguez.

A lo largo de sus 10 años, deportistas de élite de todos los rincones del mundo, desde China a Nueva Zelanda, pasando por varios países europeos, han recorrido las pistas del estadio, dando lo mejor de sí mismos, para poder arañar unos puntos que les abran las posibilidades de lograr medalla olímpica.

La francesa Antoinette Nana, cuarta en los juegos olímpicos de Londres, Eelco Sintnicolaas (Países Bajos), quinto en el Campeonato del Mundo 2013, Geraldine Ruckstuhl (Suiza), ganadora en 2019 del Campeonato de Europa Sub 23Adán Helcelet (República Checa) subcampeón de Europa 2016, Martin Roe (Noruega), sexto en el campeonato de Europa 2018 y ganador de la última edición del Meeting de Arona, Nina Zheng (China) campeona de los juegos de la Commonwealth 2018, el venezolano Georni Jaramillo ganador del campeonato Sudamericano 2019 o los españoles Jorge Ureña, actual subcampeón de Europa de pista cubierta, y María Vicente, actual campeona de Europa Sub 20, son algunos de los participantes en esta edición en busca de un pasaporte para Tokio.

Para el alcalde de Arona, José Julián Mena, "la celebración de la Meeting Internacional Arona refuerza la posición del municipio como destino para la práctica deportiva, lo cual tiene un valor incalculable para la imagen de Arona. El municipio se ha convertido en una referencia deportiva a nivel nacional e internacional, con la participación y entrenamiento de importantes figuras del deporte en instalaciones públicas y privadas. Igualmente, que Arona sea un destino preferente para los deportistas de élite nos ayuda a promover un estilo de vida saludable entre nuestros propios vecinos y vecinas".

Algo que también destaca el concejal de Deportes, Francisco Marichal. "Esta competición, de alta importancia para los y las atletas que buscan puntos para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, da un prestigio importante a nuestro municipio. Esto también ayuda a orientar a Arona como un destino de turismo deportivo, impulsar un estilo de vida más saludable e invertir en unas instalaciones de calidad, no solo para los atletas, también para la ciudadanía de Arona que hace uso de las mismas".

Prestigio y repercusión

Federaciones y equipos internacionales, campeonas y campeones del mundo y medallistas olímpicos se instalan en los hoteles del municipio, algunos de los cuales adaptan sus bufés según las necesidades de los y las deportistas, para poder entrenar y prepararse para las citas más importantes. En su mayoría, huyen del frío europeo en las estaciones de otoño e invierno, "mudándose" a Arona, donde el clima es uno de los mejores de mundo, con unas temperaturas suaves durante todo el año.

Una media de 400 atletas de toda Europa se trasladan cada año al municipio, donde solo en 2019 tuvieron lugar hasta 35.000 entrenamientos.

Atletismo, vóley playa, ciclismo y natación son las cuatro disciplinas más importantes y por las que se da cita en Arona el deporte de élite. Los deportistas viven en Arona durante unas semanas, o incluso meses, en las que se pasan prácticamente todo el día en la pista y el gimnasio del Antonio Domínguez, en la Playa de Las Vistas entrenando al vóley en la arena, recorriendo con sus bicicletas las carreteras del municipio, o haciendo largos en las piscinas del Jesús Domínguez Grillo.

Igualmente, desde el Ayuntamiento de Arona se están impulsando los senderos del municipio como los ideales para corredores de trail. Aunque no es raro ver a algunas y algunos atletas, como la doble campeona del Mundo de 1.500 y 10.000 metros en Doha 2019, Sifan Hassan, que además acaba de batir el récord de 10.000 metros Hengelo (Países Bajos), entrenar por los caminos del Malpaís de Rasca

El turismo deportivo, además de repercutir en el sector hotelero (el año pasado, en mitad de la pandemia, dos de los hoteles que suelen alojar a los atletas tuvieron una ocupación del 70 por ciento gracias a ellos en la peor crisis mundial del sector turístico) y de gastar un 3 por ciento más que un turista medio, genera prestigio y repercusión. Y estos dos factores son esenciales para cualquier destino que se precie.

Para el concejal de Turismo, José Alberto Delgado, "el turismo deportivo es uno de los sectores que desde el Ayuntamiento estamos impulsando especialmente, porque Arona es más que sol y playa: también es el mejor gimnasio al aire libre de Europa. Igualmente, la Meeting Internacional Arona de Pruebas Combinadas incrementa la llegada de deportistas para entrenar en Arona, es decir, el turismo deportivo, ya que incide directamente en el 'target' adecuado a través de los mejores 'influencers': los propios atletas que compiten".