Tere Linares vuelve a batir el récord de España F50 de 5.000 metros marcha

La tinerfeña logró romper el mejor registro histórico en esta disciplina el pasado 30 de abril, en la primera jornada de la Liga Iberdrola de División de Honor, 26:51.47, lo que suponía una mejora de 49 segundos respecto al récord anterior, fijado hacía 11 años. No conforme con ello, la marchadora ha batido su propia marca tan solo dos semanas después, en la segunda jornada del campeonato de clubes que tuvo lugar el pasado sábado en Donostia, estableciendo un nuevo registro de 26:33.37.

Linares, leyenda del atletismo canario, amplía así su colección de récords nacionales en esta distancia, entre los que se incluye la mejor marca F40, F45 y ahora F50.

Motivada por la celebración del Campeonato de España Máster en Arona, el próximo mes de junio, y recuperada de su lesión de rodilla, la blanquiazul se ha propuesto llegar a lo más alto y quedar campeona de la cita nacional de su categoría una vez más, "como ya lo hice hace 12 años, en este mismo campeonato y también Arona", confesó.

"Me había entrenado duro para la liga y he sido muy disciplinada para conseguirlo. Esto es lo que trato de transmitir a la plantilla femenina del Tenerife CajaCanarias, ellas me tienen como un referente cercano por mi trayectoria deportiva y yo les doy mi apoyo siempre. Ese es mi principal cometido en el equipo", completó.