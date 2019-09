El Tacuense cae ante el Valencia B

Empezó el Tacuense queriendo ser dueño del partido adelantando la defensa casi hasta el centro del campo para elaborar una presión alta que le permitiera robar balones cerca de la portería contraria, en posiciones de peligro.Pero el Valencia apenas cometió errores en la salida de balón, protegiendo a Enith, que apenas tuvo que intervenir en la primera parte. Tan solo se vio apurada por un disparo lejano de Estela a los 25 minutos que picó en el punto de penalti y forzó a la guardameta visitante.Las de Jorge Pérez se mostraron imprecisas en el juego combinativo, recurriendo a intentos desde muy lejos, mientras que las visitantes fueron, poco a poco, soltándose, buscando los espacios entre las centrales y las carrileras.Así llegaría el tanto de la primera parte. Primero avisaron Julia y María Ferrer (39' y 40') que se encontraron con el lateral de la red local, pero un minuto después no falló desde la frontal Alejandra, con un disparo a media altura ante el que nada pudo hacer Curbelo (0-1, 41').No mejoraron las cosas tras el descanso, ya que el Valencia B no tardaría en ampliar su ventaja al rematar de cabeza Lydia Navarro un saque de esquina (0-2, 50'). En los siguientes 10 minutos el técnico local dio entrada a Ari, Tatiana y Adriana buscando velocidad en el ataque, y la segunda de ellas pudo marcar a los 60 minutos, pero su lanzamiento se fue elevado.La puntilla llegó en la recta final cuando Julia encaró al aprovechar un balón dividido a Curbelo, que no pudo detener en el mano a mano a la delantera ché (0-3, 79').Con el partido sentenciado Adriana intentó llevar peligro a la meta peninsular y reducir la desventaja en un par de acciones aisladas, y Tati, de falta directa, obligó a Enith a intervenir de puños, consumiéndose los minutos finales sin que el resultado se alterara.

FICHA TÉCNICA

UD TACUENSE: Curbelo, Selene (Adriana, 58'), Paula, Tibi; Elena, Sofía (Mariajo, 70'), Estela, Lara, Berta, Aroa (Ari, 50'); Paloma (Tatiana, 53').

Entrenador: Jorge Pérez.

VALENCIA B: Enith; María Ortiz (Peque, 63'), Lidia, Liliana Llopis, Laura Pascual; Alejandra (Rosario, 59'), Gema Soliveres, Empar, María Ferrer; Julia (Meryl, 80') y Carolina (Claudia, 75').

Entrenador: José Vicente.

GOLES: 0-1 (41') Alejandra, de disparo lejano. 0-2 (50') Lydia Navarro, al cabecear un saque de esquina. 0-3 (79') Julia supera a Curbelo en un mano a mano.

Árbitra: Ángeles González Pablique. Asistida en las bandas por Desirée de León Hernández y Alexandra Collazo Lora. Amonestó a las locales Paloma (17') y Sofía (58'); y a las visitantes Gema (65') y Julia (78').

Incidencias: Partido correspondiente a la 4ª jornada de la Liga Reto Iberdrola, disputado en el Pablos Abril de Taco, ante unas 200 personas. Césped artificial en buenas condiciones.