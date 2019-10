El Tacuense se queda con la miel en los labios

La Laguna/ La escuadra lagunera no pudo sumar de tres en su visita al Collerense (4-4), después de disponer de una renta de tres goles.

La UD Tacuense ha sumado un punto a domicilio que sabe a poco. Las pupilas dirigidas por Jorge Pérez lo tuvieron todo a favor desde el inicio del segundo acto, cuando consiguieron una renta que parecía definitiva (1-4). Pero finalmente, el encuentro entraba en un escenario de amonestaciones, protestas y recriminaciones del que el Collerense sacaría petróleo en los instantes finales para 'robar' dos puntos a las tinerfeñas (4-4).



Las laguneras encontrarían pronto recompensa, en un saque de esquina que nuestra capitana Selene mandaba al fondo de la red (10'). Pronto se pondría de cara con esa diana, pero la capitana del cuadro Balear, Pili, no fallaría desde el punto de penalti pasada la media hora para igualar la contienda (34'). No le temblaba el pulso a las insulares, quien responderían casi inmediatamente, también desde la pena máxima: Ari (38'). La alegría sería plena antes del descanso, donde la calidad individual de Yazmi surtía efecto para poner el tercero (44').

La vuelta de vestuarios no pudo comenzar mejor. Buena jugada colectiva que derivaba en un centro desde el costado para que Reichel pusiese tierra de por medio (49'). El Tacuense firmaba hasta ese momento el guion deseado. Sin embargo, el devenir del choque entraría en un círculo de amonestaciones, protestas y recriminaciones del que el Collerense sacó un enorme rédito.

Gabi recortaba a media hora del final (60'), pero las peores noticias llegarían cuando el encuentro agotaba sus recursos desde la perspectiva temporal. Rocío, con un doblete, amargaría los minutos finales y privaría de los tres puntos a las tinerfeñas. Primero, con el 3-4 en el 86'; y luego, con una diana sobre los compases finales.

Una unidad que, sin embargo, sirve para seguir creciendo. La próxima cita llegará el próximo sábado, en el Pablos Abril, contra el Granada CF.

FICHA TÉCNICA

UD COLLERENSE: Cati; Vero (Nicole, 75'), Morey, Andrea, Gabi, Estefane (Irene, 46'), Pili, Vivi, Cora, Alicia y Rocío.

Entrenador: Juanpe Rivas.

UD TACUENSE: Faviola; Paula, Tibi (Lara, 31'), Selene, Sofía (Estela, 70'), Ari (Adriana, 78'), Reichel (Jenni, 70'), Elena, Yazmina, Berta y Paloma.

Entrenador: Jorge Pérez.

GOLES: 0-1, Selene, en saque de esquina (10'); 1-1, Pili de penalti (34'); 1-2, Ari de penalti (38'); 1-3, Yazmi de falta directa (44'); 1-4, Reichel en jugada colectiva (49'); 2-4, Gabi (60'); 3-4, Rocío, (86'); 4-4, Rocío (90').

Árbitro: Isaac Gutiérrez Rodríguez (Comité Balear), asistido desde las bandas por Miguel Cifre y Lluís Picó. Sin tarjetas a las locales. Por las visitantes, amonestó a Faviola, Paloma, Jenni, Berta y Paula.

Incidencias: Partido correspondiente a la 5ª jornada de la Liga Reto Iberdrola, disputado en el Ca Na Paulina.

