El Tacuense no puede con el Villarreal

Tenerife/ Las tinerfeñas plantaron cara a uno de los aspirantes al ascenso.

La UD Tacuense cayó este domingo en su visita al Villarreal (2-0) en un choque en el que las tinerfeñas pueden irse con mejores sensaciones a pesar de la derrota, frente a uno de los equipos aspirantes al ascenso.



A pesar de no puntuar, el estreno de Jorge Juan Castro al frente del equipo fue positivo con apenas un par de días de entrenamientos para encarar este Reto Iberdrola.

No tardó mucho el Villarreal en aproximarse a la meta tinerfeña, pero Faviola solventó cualquier acción de peligro de las locales, aunque no pudo con la oportunidad de Aixa Salvador (35') que adelantó a su equipo cuando parecía que se llegaría con el marcador inicial al tiempo de descanso.

La segunda mitad arrancó con el jarro de agua fría de encajar el segundo tanto por medio de Sheila a los 54 minutos. Las de Jorge Juan no se descompusieron a pesar de la notable calidad del Villarreal, aproximándose a la meta de Sanjuán. En esta segunda parte el Tacuense fue superior a uno de los gallitos de la categoría, pero a pesar de la claridad ofensiva, no hubo fortuna para materializar en gol cualquiera de las llegadas en ataque.

FICHA TÉCNICA

VILLARREAL: Sanjuán; Lara Mata, Sílvia, Palo (Salma Paralluelo, 67'), Sara Medina; Bea Prades, Celia, Aixa Salvador (Nazaret, 86'), Naiara Ves; Iris Domínguez (Colonques, 73') y Sheila (Laura Rayo, 77').

Entrenador: Sara Monforte.

UD TACUENSE: Faviola; Selene, Fanjul, Estela, Lara; Elena, Sofi, Yazmi, Berta; Aroa (Adriana , 83') y Reichel (Mariajo, 63')

Entrenador: Jorge Juan Castro.

GOLES: 1-0 (35') Aixa Salvador. 2-0 (54') Sheila.

Árbitra: Noelia Badía González (comité valenciano). Asistida en las bandas por Tomás Baix y Alexandre Arnau. Amonestó a la local Aixa Salvador y a la visitante Yazmina.

Incidencias: Partido correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Reto Iberdrola, disputado en la Ciudad Deportiva de Miralcamp, ante unos 250 espectadores.

