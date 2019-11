Empate de mérito del Tacuense

Tenerife/ Gran primera parte de las tinerfeñas ante el Córdoba (1-1).

La UD Tacuense sumó un nuevo puntos este domingo en el Pablos Abril en la octava jornada del Reto Iberdrola al empatar a un gol ante el Córdoba, rival de la zona alta de la clasificación.



El estreno de Jorge Juan Castro como técnico local en casa se saldó con un empate en el que sus jugadoras fueron de más a menos y consiguieron un valioso resultado y siguen mejorando sensaciones de cara a las próximas semanas.

Además la mala suerte se cebó con un Tacuense que tuvo que realizar dos cambios obligados. Faviola y Mariajo tuvieron que retirarse lesionadas por sendos golpes con jugadoras contrarias.

A pesar de marcharse al descanso con tablas, el Tacuense firmó quizá los mejores 45 minutos de la temporada ante un Córdoba maniatado en el centro del campo y que se encontró en forma de rechazo el empate.

Los primeros 20 minutos fueron de claro color azul. Nada más iniciarse el encuentro, Reichel controló un balón con el pecho para asistir de volea a Elena Pradilla, que orientó el esférico con un gran control para superar por bajo a Gordillo (1-0, 1') en la primera llegada.

Las de Jorge Juan Castro no se conformaron y siguieron llegando cerca de la portería visitante. En un saque de esquina Reichel se encontró con el larguero en su remate en el primer palo a los siete minutos, y Aroa, muy activa desde la izquierda, no pudo superar a Gordillo a los 21.

Pero el infortunio hará que el Córdoba, en su primera aproximación, empatara. Un balón largo fue despejado con los pies por Faviola, con la mala suerte de rebotar en una compañera y el balón le llegó a Michi en la frontal del área, que superó por alto a la cancerbera (1-1, 24').

Esta acción niveló el partido en el marcador y en el juego, aunque las tinerfeñas siguieron haciendo más por ganar el partido. A los 31 minutos Castro se vio obligado a efectuar su primer cambio, al golpearse en mala postura Faviola en otra salida y tropezar con una rival. Curbelo salió para defender la portería.

Hasta el descanso lo siguieron intentando las insulares, que incluso en la última acción dispararon a puerta, por medio de Yazmi en una falta lejana, pero su intento salió por encima del larguero.

La segunda mitad fue para las andaluzas, que tuvieron las mejores oportunidades para inclinar la balanza hacia su lado, pero el buen hacer defensivo del Tacuense, que dio algún zarpazo a la contra, resultó suficiente para conservar el empate final.

Manuel Agudo, técnico de las visitantes, retrasó la posición de Ocón al doble pivote en la segunda mitad, cambando de banda a Michi y dando entrada a Cristi Medina en la derecha. Los cambios le funcionaron, dominando territorialmente a las locales, que empezaron asustando por medio de Yazmi (48') en otro lanzamiento muy lejano que no encontró portería.

Curbelo salvó un mano a mano ante Michi a los 67 minutos en la mejor llegada visitante de la segunda parte, amarrando un punto para las de Taco, que supieron jugar los minutos finales del partido.

FICHA TÉCNICA

UD TACUENSE: Faviola (Curbelo, 31'); Selene, Estela, Fanjul, Lara; Elena, Berta, Yazmina (Sofi, 64'), Aroa; Reichel y Paloma (Mariajo, 64', Ari, 84').

Entrenador: Jorge Juan Castro.

CÓRDOBA: Gordillo; Minori, Kerrly, Yanire, Lidia (Elena Muñoz, 77'); Elena Fuentes, Felicite (Wifi, 46'); Michi, Ocón, Lara; Sofía.

Entrenador: Manuel Agudo.

GOLES: 1-0 (1') Elena controla un pase de Reichel y supera por bajo a Gordillo. 1-1 (24') Rebote en un despeje de Faviola que le llega a Michi para superar por alto a la portera.

Árbitra: Ángeles González Pablique. Asistida en las bandas por Alexandra Collazo Lora y Chiara Lorenzo González. Amonestó a las locales Paloma (57'), Sofi (80'), Curbelo (89') y Reichel (90+1'); y a las visitantes Ocón (55'). Expulsó a la jugadora visitante Yanire por doble amarilla (45' y 90+4').

Incidencias: Partido correspondiente a la 8ª jornada de la Liga Reto Iberdrola, disputado en el Pablos Abril de Taco, ante unas 300 personas. Césped artificial en buenas condiciones.

