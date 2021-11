Pedri recibe el Balón de Oro como mejor jugador sub-21

Internacional/ Pedri se lo dedica a La Palma. No obstante, Pedri ha triunfado en la categoría reservada a los menores de 21 años, el trofeo Kopa. El centrocampista del Barça ha dicho que, tras haber cumplido 19 hace poco, esta era "la mejor manera de celebrarlo: rodeado de los mejores futbolistas del mundo". El canario ha dedicado el premio a su familia y a la isla de La Palma sufre los efectos de una erupción volcánica.

Pedri ya fue recientemente elegido como la mejor promesa del fútbol mundial, el Golden Boy, por la revista italiana Tuttosport.

El canario, de solo 18 años, ha sido escogido como mejor futbolista europeo de menos de 21 años por su gran trabajo en esta temporada y sucede a Erling Haaland, ganador el pasado curso.

"Me complace informar que el centrocampista azulgrana y nacional español Pedri ha ganado la decimonovena edición de nuestro trofeo internacional que elige al mejor sub 21 del mundo inscrito en un club europeo de la máxima división. Un merecido triunfo", ha dicho Xavier Jacobelli, director de Tuttosport, publicación que entrega este reconocimiento.

Pedri se convierte en el tercer español que gana el Golden Boy tras Cesc Fábregas (2006) e Isco Alarcón (2012).

Además, el canario se hace con este premio tras obtener 318 puntos en una votación llevada a cabo por 40 periodistas que votan en representación de los diarios deportivos más potentes de Europa. Obtiene, también, la mayor diferencia histórica de este galardón ya que el jugador que ha quedado en segundo lugar, el inglés Jude Bellingham, obtuvo 119 votos (199 puntos menos que Pedri).

"Este 2021 simplemente ha sido increíble para mí"

Con este galardón se reconoce el trabajo de Pedri en esta temporada en la que ha sido el centro de todas la miradas. El centrocampista canario no solo se ha ganado un puesto en el once titular del FC Barcelona sino que también fue una pieza fundamental para Luis Enrique en la Eurocopa, con quien llegó ha semifinales, y formó parte de la selección olímpica de fútbol que ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Agradezco a Tuttosport este trofeo que me enorgullece. Gracias también a todos los miembros del jurado y a los fans que siempre me han apoyado en este 2021 simplemente increíble para mí. Y por supuesto, muchas gracias al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y obviamente a todos los que han estado cerca de mí, sin los que no hubiera podido ganar el Golden Boy", manifestó Pedri, en una videollamada desde Barcelona.

La ceremonia de entrega del premio será el 13 de diciembre en Turín.