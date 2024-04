Estela Guerra y Oswaldo Medina se alzan con Entre Cortijos, la carrera más rural del planeta trail

Gran Canaria/ Tatiana Mujica y David Cruz vencieron en la distancia de 15 kilómetros, y Laura Burzi y Matías Huertas en la de 7 kilómetros. "Hoy es un día de fiesta en Montaña Alta y en el mundo de las carreras de montaña", resumió el alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez.



Estela Guerra, corredora del Arista Pro Team, y Oswaldo Medina, corredor del Carphial Teror Trail, se han alzado este sábado por la tarde con la distancia de 26 kilómetros de Entre Cortijos, la carrera más rural del planeta trail. En su decimotercera edición, contó con más de 900 participantes que disputaron, aparte de la distancia más larga, las pruebas de 15 y 7 kilómetros. Entre Cortijos es una carrera promovida por el Ayuntamiento de Santa María de Guía, con salida y meta en el pueblo de Montaña Alta, y que recorre parajes únicos de las medianías de Gran Canaria, donde pastan las ovejas que dan lugar al Queso Flor de Guía. Además, se trata de la segunda parada del Sky Fecamon Tour de la Federación Canaria de Montaña.

"A pesar de que la carrera se cambió de fecha por las alertas debido a las altas temperaturas –estaba prevista inicialmente el sábado 13 de abril–, se han mantenido los participantes", explicó el alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, que destacó que "hoy es un día de fiesta en Montaña Alta de Guía y en las carreras de montaña", resumió. Por su parte, el concejal de Deportes de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, se congratuló porque Entre Cortijos se haya celebrado sin incidencias y con total normalidad.

Los 26 kilómetros femeninos fueron una de las pruebas más igualadas de las últimas ediciones, ya que las dos primeras, Estela Guerra y Elsa Padrón, estuvieron juntas la mayor parte de la carrera, hasta que, a partir del punto de control en la Majada de la Bruma, la corredora del Arista Pro Team pudo separarse de la defensora del título. Finalmente, la recientemente ganadora de la LPA Trail larga registró en meta un tiempo de 2:44:10, un minuto y 43 segundos menos que Padrón (2:45:53). Tercera fue Dunia Cruz (2:56:50), del Carphial Teror Trail, mismo equipo que Padrón.

"Mi punto fuerte es la subida, e intenté despegarme de Elsa Padrón porque ella es muy buena en la bajada", indicó Guerra al llegar a meta, y reconoció que Entre Cortijos es una de las carreras más bonitas del calendario trail en Canarias. "Venía con las expectativas muy altas. Era muy difícil defraudarme y no lo hizo, me encantó. Hay que venir y vivirla porque los senderos son únicos: de repente tienes niebla, de pronto rayos de sol, ovejas, o estás corriendo entre prados", resaltó.

"En categoría masculina, triunfo incontestable de Oswaldo Medina, que lideró la carrera de principio a fin para completar el recorrido en 2:12:30, a un ritmo de 5 minutos el kilómetro. "La estrategia era salir y aguantar. Venía de participar en el Reventón Trail y no sabía cómo iban a responder las piernas, pero sorprendentemente aguanté e hice un buen tiempo", señaló al llegar a meta. Tras él, quedó segundo a tres minutos y medio Santiago Castellano, del Arista Pro Team, con un crono de 2:16:05. Completó el podio Alberto González, del Carphial Teror Trail, con una marca de 2:16:57.

"El tiempo respetó y estaba todo verdito, aparte de que el tiempo fue bueno para correr. Entre Cortijos es una carrera que, por los recorridos y los paisajes, la gente siempre quiere correrla", añadió Medina, motivos por los que, en su opinión, la carrera completó este año inscripciones en tan solo 75 minutos.

En la distancia de 15 kilómetros femenina, victoria de Tatiana Mujica, que venía de ser segunda en la distancia media de la LPA Trail. La corredora del Carphial Teror Trail cimentó su triunfo desde el principio de la carrera y regresó a Montaña Alta con un tiempo de 1:16:57, algo más de dos minutos de ventaja sobre la segunda, la atleta del Nortrail Tatiana Cruz (1:19:00). Completó el podio Miriam Rodríguez del Incorpore Sano, que hizo un tiempo de 1:21:51.

En chicos, victoria de David Cruz, que llegó poco más de una hora después de haber tomado la salida (1:00:25) por delante de Ramsés García, que paró el cronómetro en 1:02:32. Tercero fue David Recco, que completó el podio con un tiempo de 1:03:34.

Este año, además, se estrenó la distancia de los 7 kilómetros, donde la italiana Laura Burzi se alzó con la victoria con un tiempo de 40:14, alrededor de siete minutos menos que sus compañeras de podio, Gara Suárez (47:06) y Eloísa Pascual (47:29). En chicos, victoria de Matías Huertas (32:48), por delante de Joaquín Guerra (34:30) y Ayoze Rodríguez (35:48).

Entre Cortijos es una carrera promovida por el Ayuntamiento de Santa María de Guía, organizada por Arista Eventos y que cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes. Además, en este 2024 contó con categorías de formación en la distancia media, donde compitieron juveniles (17-18 años), y en la corta con atletas infantiles (13-14 años) y cadetes (15-16 años).

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)