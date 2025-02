El Atlético Paso recupera la sonrisa

No ganaba el cuadro verdinegro desde el pasado 3 de noviembre. Pero la escuadra palmera logró reaccionar tras un buen inicio de partido. Dawda encontró pronto el camino del gol en una acción a balón parado. El primer disparo lo rechazó el meta del Unión Adarve, pero nada pudo hacer ante el remate del exblanquiazul, quien inauguró la cuenta de los verdinegros.

Los minutos siguientes fueron de igualdad absoluta, mostrándose férreo en el capítulo defensivo los 'verditos', quienes concedían poco o nada. Pasaba poco en el partido hasta que los de 'Padilla' cobraron más ventaja en el marcador. Esta vez de penalti por mano dentro del área madrileña. Menudo tiró abajo y la izquierda, haciendo imposible la estirada de Franganillo. 2-0 y la felicidad se apoderaba de un Municipal que hacía tiempo que necesitaba una alegría de tal calibre. Con este marcador, el partido se fue al descanso.

La segunda parte del enfrentamiento comenzó con el cambio local de Altube, que había calentado en el descanso, por Traoré y de modo inmejorable para el conjunto lobo, que se aproximó en el marcador con un tanto de Albur en el minuto 53. Balón entre líneas que cayó en el área pequeña y que anotó el punta visitante cruzando el balón.

No obstante el equipo verdinegro reaccionó tan solo seis minutos después. Otra vez el colegiado señaló el punto de penalti a favor del Atlético Paso y, de nuevo, Menudo se encargó de tirar. Esta vez eligió tanto la potencia como la colocación. Su disparo se coló por la escuadra derecha de la meta del equipo del Barrio de El Pilar. 3-1 y parecía que la segunda victoria de la temporada estaba muy cercana.

Pero el final de partido resultó no apto para cardíacos. 'Padilla' retiró en el 64 a Menudo y a Dawda para que se produjera el regreso de Alfonso, tras su lesión, y de Revuelta. En el 71 se produjo el relevo de Peter por Guti.

No sirvieron los cambios para que los locales no sufrieran en la recta final. El Unión Adarve fue acercándose de manera peligrosa a la meta defendida por Nico, que no pudo hacer nada para evitar el 3-2. Saque de banda al primer palo que remató Carlos para recortar distancias a falta de pocos minutos para finalizar el encuentro.

El choque estaba ya en tiempo de prolongación y apretaba el Adarve, pero tras un añadido que resultó eterno para los aficionados y jugadores de la escuadra palmera, el Atlético Paso logró, por fin, la necesaria victoria que hace justicia a la mejoría y a los esfuerzos hechos por todo el club palmero para revertir la complicada situación clasificatoria existente.

Ficha técnica:

CD Atlético Paso: Nico, Barreda, Dan Ojog, Jaime, Diego Guti (Peter, min 64), Menudo (Revuelta, min 62), Dawda (Alfonso, min 62), Samu Corral (Perujo, min 83), Traoré (Altube, min 46), Oussama, Sergio González.

Unión Adarve: Franganillo, Cavafe, Julián (Baldobar, min 46), Adrián JG, A. Blanco, Ferroni, Toboso (Carlos Llamas, min 46), Iván Sánchez (H. García, min 68), Reques (Albur, min 46), Pepe D. (Javi Navas, min 85), Santano.

Goles: 1-0: min 4, Dawda. 2-0: min 39, Menudo. 2-1: min 53, Albur. 3-1: min 60, Menudo. 3-2: min 95, Carlos Llamas.

Árbitro: José Manuel López Rodríguez. Amonestó a los locales Barreda y Oussama; y a los visitantes José Luis Delgado, Ferroni, Hugo García, Carlos Llamas y Carlos Alberto Vázquez.

Incidencias: Encuentro de la jornada 22 en el Grupo 5 de la Segunda RFEF. En la previa se lanzó un mensaje de apoyo y ánimo a Kirian, jugador de la UD Las Palmas que esta semana anunció una recaída en su enfermedad.