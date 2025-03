Derrota del Tenerife Libby's La Laguna ante CAV Esquimo

El Tenerife Libby's La Laguna cayó por 3-0 ante el CAV Esquimo en el CDM Los Montecillos, en un encuentro donde las laguneras no lograron desplegar su mejor versión. A pesar de los intentos del conjunto blanquiazul por equilibrar cada set, la solidez del equipo local terminó imponiéndose. Un partido que tuvo varias interrupciones, en especial la lesión de Adeola Owokoniram, una baja sensible que perjudica al equipo. Ahora, las jugadoras dirigidas por Facundo Morando regresan a Tenerife con la vista puesta en su próximo desafío, un duelo clave ante el Heidelberg-Volkswagen en el Pablos Abril, que marcará su último partido de la liga regular en casa.

La Laguna/ Las laguneras no encontraron su mejor versión y fueron superadas por el conjunto andaluz (3-0).

El encuentro prometía intensidad desde el primer momento, ya que ambos equipos se conocen bien de haberse enfrentado recientemente en la Copa de la Reina. Sin margen para demasiadas sorpresas, el conjunto lagunero inició el primer set con buen pie, apoyado en el sólido desempeño de Belly Meñana y Adeola Owokoniram, quienes lograron una ligera ventaja de dos puntos (4-6). Sin embargo, el equipo andaluz reaccionó con fuerza y, gracias a un parcial liderado por Ellis Emma, logró darle la vuelta al marcador (10-8). El equipo que dirige Fernández Torronteras continuó con un gran juego y logró distanciarse de manera cómoda en el luminoso. Finalmente, el CAV Esquimo cerró el set a su favor con un 25-15, tras un último blockout que sentenció la manga inicial.

Con la intención de cambiar el rumbo del partido, el Tenerife Libby's La Laguna salió al segundo set con más determinación, logrando un inicio más equilibrado en el CDM Los Montecillos. Así, Lana Radakovic sumó un punto directo desde el saque, adelantando momentáneamente a su equipo. No obstante, las andaluzas no iban a dar su brazo a torcer y reaccionaron con una remontada que les permitió tomar ventaja (12-8). Para frenar el buen juego local, el técnico blanquiazul, solicitó un tiempo muerto e introdujo cambios estratégicos en el ataque, dando entrada a Camila Olguín en la colocación y a Quinn Pelland como opuesta. A pesar de una ligera mejoría en el rendimiento del Tenerife Libby's La Laguna, el equipo no logró asentarse completamente en el encuentro. Asimismo, con una dinámica muy similar a la del primer set, el CAV Esquimo volvió a imponerse y aseguró el 2-0 con un marcador de 25-16.

El tercer set estuvo marcado por un duro golpe para el Tenerife Libby's La Laguna con la lesión de Adeola Owokoniram, quien sufrió un impacto en la rodilla y tuvo que abandonar la pista asistida por los sanitarios. Este contratiempo se sumó a la ausencia de Elise Petit, que ya había quedado fuera del partido tras un golpe en el rostro, complicando aún más el panorama para el equipo blanquiazul. Con el marcador igualado (11-11), Facundo Morando se vio obligado a realizar nuevos ajustes tácticos, reubicando a varias jugadoras fuera de su posición en un intento por mantener la competitividad. Entonces, el CAV Esquimo aprovechó su superioridad en la red, imponiendo su envergadura tanto en el bloqueo como en el ataque por el centro. Finalmente, el conjunto andaluz cerró el encuentro por la vía rápida (3-0) con un definitivo 25-17.

Ficha técnica:

3 - CAV Esquimo: Yelizaveta Lazurenko, Louise Sansó, Leticia Delagrammatikas, Elizabeth Ellis Emma, Helena Orejas, Maguilaura Frías, Isabel Barón (l) -inicial- Irene Troyano, Bianca Polo, Lucía Prol, Sira Plaza, Irene De Blas, Madelein McLaughlin.

0 - Tenerife Libby's La Laguna: Yeisy Soto, Belly Nsunguimina, Adeola Owokoniram, Lana Radakovic, Quinn Pelland, Lisbet Arredondo, Marga Pizà (l) -inicial- Camila Olguín, Elise Petit, Inés Villa.

Árbitros: Aday Francisco González Arencibia - Carlos Portugal Fuertes.

Sets: 25-15 (25'), 25-16 (24') y 25-17 (28').

Incidencia: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el CDM Los Montecillos (Sevilla).