La playa de Vargas ya tiene nuevos reyes del aire

Las espectaculares condiciones de viento de entre 30 y 35 nudos durante estos tres días han permitido a los competidores en las diferentes modalidades aprovechar al máximo las posibilidades para ofrecer un auténtico espectáculo que han podido disfrutar los espectadores que han asistido al festival.Jeremy Burlando, campeón en Big AirLa competición en la modalidad Big Air se celebraba en la jornada del sábado, quedando como ganador de esta modalidad Jeremy Burlando, rider italiano residente en Canarias que ha sido tres veces campeón del mundo en su categoría, Jeremy consiguió la mejor puntuación gracias a un "dangle pass", una maniobra muy arriesgada que consiste en hacer un pase de barra en lo altoRicardo Estupiñán, campeón en OlasLa jornada de hoy ha comenzado con la eliminatoria de Olas, "una de las más esperadas del campeonato ya que este spot es muy famoso por las olas", señaló Ignacio del Águila, juez del campeonato. Los competidores en esta modalidad fueron en su mayoría locales, riders que tienen mucho nivel porque están acostumbrados a entrenar en la playa de Vargas."Aunque las olas no han sido las más adecuadas, los competidores le han sabido sacar el máximo jugo ofreciendo giros agresivos y cerrados sin usar la cometa en la zona más crítica de la ola", explicó Ignacio. El ganador de la modalidad, Ricardo Estupiñán, consiguió una puntuación de 7 sobre 10 con un giro muy agresivo que dejó impresionados a todos los espectadores.Daute Macías, campeón en Strapless FreestyleLa competición en la modalidad Strapless comenzó el viernes con una simple eliminatoria y hoy domingo se ha realizado una doble eliminatoria con el objetivo de que los riders tuvieran una segunda oportunidad para conseguir el primer puesto. Daute Macías conservó su puesto y revalidó su victoria manteniéndose en primera posición. Macías compartió podium con el rider residente en Tarifa, Pablo amores, que pasó de ser cuarto a ser segundo en la doble."Hoy hemos tenido vientos fuertes y hemos visto trucos muy potentes, unos front muy bonitos y rodeos, trucos que son impresionantes para los espectadores que nos han visitado", señaló Ignacio del Águila. El juez señaló que ha habido hits muy ajustados durante la competición y destacó el gran trabajo de Borja Rodríguez, campeón de la modalidad Olas en la pasada edición, que estuvo casi 40 minutos metido en el agua ganando 4 hits seguidos. Borja Rodríguez, de la escuela Siroco, ha subido a podium en tres modalidades: Olas, Strapless y Race.El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Agüimes, David Navarro, la concejala de Playas del Ayuntamiento de Agüimes, Juani Martel, el gerente de Volkswagen Comerciales Canarias, Benigno Hernández, y la Responsable de Comunicación, relaciones Institucionales y Patrocinio de Ahembo, Ida Vega, fueron los encargados de entregar los trofeos a los campeones, finalizando así el campeonato regional y nacional por todo lo alto.Race, Woo y limpieza de playasEl programa del festival ha contado esta edición con actividades paralelas como la "Gloria Thalasso Race For Fun", una modalidad no oficial que consiste en dar una vuelta a favor del viento y en la que se premia al rider que haga el recorrido en el menor tiempo, quedando Alessandro Carusso como campeón en esta modalidad.Además, se realizó la prueba "Woo Volkswagen Canarias" durante la que los 13 riders participantes pudieron competir para realizar el salto más alto, que en esta ocasión fue de 19 metros. El ganador de la maodalidad masculina fue Lorenzo Casati y en la modalidad femenina se hizo con el primer puesto Alexandra Torres.Para mañana se ha preparado la "Vargas TrashChallenge", una actividad de limpieza de la playa de Vargas abierta para todos los públicos programada en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y de la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Agüimes. Las personas que quieran participar pueden hacerlo inscribiéndose a través de este formulario https://forms.gle/fbxyXkGxMciEvLcQ9.Manuel Martínez, presidente de CanaKite Experiences aprovechó para a la playa de Vargas gradecer a los riders, a la organización y a los patrocinadores - Volkswagen Comerciales Canarias, Gloria Palace Hotel&Thalasso, Ahembo con su marca 7UP, Audiovisuales Canarias y la agencia de comunicación CREATÍVICA- su colaboración por haber hecho posible la celebración de un evento de estas características en el que "están calentando motores para la celebración del campeonato del mundo de la GKA" y animó a todo al mundo a pasar por Vargas para dissfrutar de un espectáculo que, sin duda, es unico en Gran Canaria.Más de 60 riders de diferentes puntos del archipiélago y del resto del territorio nacional se han dado cita en uno de los mayores festivales de Kitesurf de Gran Canaria. El Gran Canaria Air Battle Kiteboarding Festival, que cuenta con el apoyo del Patronato de Turismo, del Instituto Insular de Deportes-Gran Canaria Isla Europea del Deporte y el Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, continuará la próxima semana con la celebración del GKA Freestyle World Cup Gran Canaria 2019.

El Gran Canaria Air Battle Kiteboarding Festival cumple su segunda edición por todo lo alto celebrando por primera vez en la historia el campeonato del mundo de la GKA, GKA Freestyle World Cup Gran Canaria 2019, el plato fuerte del festival que tendrá lugar del 13 al 16 de junio y en el que 37 riders de élite internacional podrán disfrutar de uno de los mejores spots de la Isla, convirtiendo a Gran Canaria en el epicentro mundial del Kitesurf.

Vargas ya tiene nuevos reyes del aire

Así ha quedado el podium en las diferentes modalidades.

Big Air (masculina)

1.- Jeremy Burlando (13 años).

2.- Marius Hoppe

3.- Joseba Prieto

Big Air (femenina). Copa de Canarias y de España

1.- Alexandra Torres Cibeira

2.- Lorena Schaman

3.- Daniela Moreno

Olas (masculina). Copa de Canarias y de España

1.- Ricardo Estupiñán

2.- Gabi Cano

3.- Borja Rodríguez

Strapless Freestyle (masculina). Copa de Canarias

1.- Daute Macías

2.- Jorge Suárez

3.- Borja Rodríguez

Strapless Freestyle (masculina). Copa de España

1.- Daute Macías

2.- Pablo Amores

3.- Borja Rodríguez