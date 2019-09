Las canarias, en lo más alto del bodyboard mundial

Canarias/ La canaria Lara Ascanio consigue subirse por primera vez al cajón en una prueba mundial y se une a Alexandra Rinder y Teresa Padilla en un podio inédito en la historia del bodyboard canario. El bodyboard canario femenino hace historia en el Sintra Pro 2019, perteneciente al APB World Tour celebrada este fin de semana en Praia Grande, en Portugal. Por primera vez, tres mujeres canarias se suben al podio en un campeonato del circuito profesional de bodyboard, Alexandra Rinder, Lara Ascanio y Teresa Padilla. Mientras que la ya consagrada Rinder conseguía una merecida segunda posición, la sorpresa del campeonato la daba la tinerfeña Lara Ascanio, que tras firmar un increíble campeonato, compartía el tercer puesto de la competición junto a su compañera Padilla.



Ascanio, de tan sólo 20 años y estudiante de Comunicación Publicitaria y relaciones Públicas, lleva ocho años compitiendo en el circuito canario y a nivel nacional. De hecho, con sólo 17 años ya era Campeona de España y ya ha sido dos veces campeona de Canarias. El de Sintra era tan sólo su segundo campeonato mundial, de ahí la importancia de su victoria, en una prueba en la que han participado cien de los mejores riders del momento.

La joven tinerfeña lograba avanzar durante las cuatro rondas previas contra las mejores del mundo. Su destreza y su concentración le valían un merecido hueco en semifinales y el aplauso de todos los asistentes que se habían dado cita en la playa lusa de Praia Grande. Precisamente en semifinales le tocó medirse a la japonesa Sari Ohara, actual líder del circuito mundial y ganadora del evento, frente a la que hizo un magnífico papel. Finalmente se hacía con el tercer puesto del podio femenino del Sintra Pro 2019. "No me lo esperaba, estoy muy contenta y muy ilusionada con el resultado", declara feliz. "Luché manga a manga. Todas las chicas tenían muchísimo nivel y más experiencia que yo, así que daba por hecho que no las pasaría, hasta que me vi en el podio."

Con la satisfacción de este logro aún en su cabeza, Lara Ascanio tiene ya sus miras puestas en el que será su primer campeonato europeo, en el sur de Francia, en la playa de La Salie y su participación en el Frontón King 2019, que tendrá lugar el próximo mes de octubre en el municipio grancanario de Gáldar. "Además mi objetivo es el de poder hacer el circuito mundial entero junto con el europeo el próximo año", asegura la joven bodyboarder, que agradece el apoyo de sus patrocinadores Fanfi surf & skate shop, Punta Blanca club de surf, Nutriforma, Natural optics Rusela Rieu.

Y seguro que lo consigue, porque después de su increíble actuación en Sintra, Lara Ascanio ha dejado de ser una joven promesa del Bodyboard, para convertirse en toda una realidad. Tanto Lara Asnacio como Alexandra Rinder y Teresa Padilla volverán a verse las caras en la siguiente prueba de la APB World Tour, circuito europeo de bodyboard, en el Fronton King Pro 2019, del 12 al 26 de octubre. La ola del Fronton volverá a poner a prueba a las competidoras canarias, que están realizando una gran temporada.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)