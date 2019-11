Arona Guanches Hockey Club gana en casa el partido de la sexta jornada

Arona/ Sexta jornada de liga y quinta presencia guanche. Tras el obligado descanso federativo, otra vez en casa, ahora frente a Castellón. El Arona Guanches se proclama ganador del partido.

Guanches 4 Castellón 2. Buena entrada en el Polideportivo de las Galletas después de que la cantera local disputara dos partidos amistosos con sus contrincantes de Santa Cruz y la afición capitalina se quedará a disfrutar del espectáculo de los mayores.



Novedad en la alineación guanche era la presencia del jugador checo Peter sustituyendo a su compatriota. Partido a priori de claro color local que se confirmaba a medida que corría el crono. Enfrente un equipo muy joven, que sin complejos se enfrentaba de tú a tú a la pléyade de jugadores eslovacos y checos.

El primer gol no se hizo rogar, pero tuvo que ser en una superioridad (1-0), pues los Gladiators se defendían bien y además, en las pocas ocasiones que llegaban a la meta guanche, lo hacían con peligro. Ejemplo de ello fue el empate, poco después, en excelente jugada (1-1). Estaba claro que la victoria local no iba a ser coser y cantar y el inmediato tiempo muerto local lo confirmaba. Enseguida llegó el segundo gol local y después de desaprovechar otra falta visitante (2-1). La relajación inmediata posterior local, propició el empate en una jugada personal (2-2), resultado con el que se llegó al descanso. Empezó la segunda mitad con un Guanches desbocado y con rápidas transiciones, difíciles de contener. A base de faltas. Y si de la primera no sacaron tajada, sí lo hicieron de la segunda, volviendo a adelantarse en el marcador (3s-2). Ahora los locales ya no jugaban tan condicionados y con el luminoso a favor y el cansancio apoderándose de las filas contrarias, el juego se desarrollaba prácticamente en campo castellonense. Un gol local más a poco del final en un imparable slap lejano (4-2) no mancilló la excelente actuación del portero visitante que salvó a su equipo de una derrota mayor y con ese resultado finalizó el partido.

