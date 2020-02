El Sanaya Libby's La Laguna consigue la victoria en el tie-break

La Laguna/ El equipo tinerfeño ganó por 2-3 al Cajasol Juvasa Voley.

El Sanaya Libby's La Laguna volvía a la Liga Iberdrola y lo hizo con victoria ante el Cajasol Juvasa Voley por 2-3. Un triunfo muy trabajado ante el equipo sevillano que fue capaz de forzar el tie-break en su feudo.



Comenzaba el encuentro en Los Montecillos con mucha igualdad entre ambos equipos (6-8) pero comandadas por una imparable Brooke Kranda, las blanquiazules fueron haciéndose con el control del partido. Varios errores no forzados del equipo local y el buen trabajo colectivo de las tinerfeñas, propiciaron que las visitantes consiguieran el primer set (16-25).

El conjunto dirigido por José Manuel González se valía de una potente Mariyén Serrano para adelantarse en el marcador y poner remedio al resultado general (10-8). Sin embargo, con Vicky Savard y Jessica Soares al frente del equipo blanquiazul, se reponían y conseguían adjudicarse un segundo set mucho más ajustado (24-26).

El tercer periodo arrancaba con muchos errores a ambos lados de la red, provocando un comienzo de set muy parejo (9-9). Dias buscaba una reacción en el equipo introduciendo un doble cambio con Sara Hernández y Patricia Suárez, y con un parcial de 0-6 conseguía el efecto deseado. Sin embargo las locales no se rendían y con Windersly Medina remontaron el set (30-28).

El equipo local comenzaba mandando en el cuarto tiempo dispuesto a forzar el tie-break y obligaba a la entrenadora blanquiazul solicitar tiempo muerto para frenar a las sevillanas (13-10). Pero no fue suficiente para intentar poner remedio y terminó cediendo (25-17).

El quinto y último set siguió el mismo guion y ambas escuadras salieron a por todas (4-4). Disputado hasta el final bajo un ritmo frenético, las blanquiazules con María Schlegel comandando al equipo, conseguían llevarse el triunfo en un partido exigente (11-15).

FICHA TÉCNICA

Cajasol Juvasa Voley: María Figueroa, Judith Porras, Winderlys Medina, Aina Pons, Rocío Ruiz, Meriyén Serrano – inicial – Eliana Aylen González (líbero), Alba García Vega, Paula Gómez.

Sanaya Libby´s La Laguna: Silvia Araco, María Schlegel, Vicky Savard, Brooke Kranda, Jessica Soares, Mame Diouf, -inicial- Nira Pérez (líbero), Elena Santana, Janine Sandell, Patricia Suárez, Sara Hernández.

Parciales: 16-25 (23'), 24-26 (29'), 30-28 (34'), 25-17 (23') y 11-15 (16').

Árbitros: Julio César Santana – Francisco J. Pedrosa

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Iberdrola disputada en el CPM Los Montecillos.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)