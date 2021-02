Sanaya Libby's La Laguna cae en El Ferial

La Laguna/ Las blanquiazules ceden en el tie-break ante el OSACC Haro Rioja Vóley.

El Sanaya Libby's La Laguna cedió en el tie-break frente a un exigente OSACC Haro Rioja Vóley, en un final de infarto donde ambos equipos mostraron sus ganas de competir. A pesar de intentarlo hasta el último momento, el conjunto tinerfeño no pudo alzarse con la victoria y ya piensa en el siguiente objetivo de la Liga Iberdrola.



Lideradas por Rocío Gómez y valiéndose de su fortaleza en el saque, el conjunto local comenzaba golpeando primero. Juan Diego García solicitaba tiempo muerto para reordenar a las blanquiazules, quienes sufrían el bloqueo riojano (16-12). Sin embargo, los errores no forzados provocaron que el conjunto tinerfeño cediera en el primer set (25-19).

Las visitantes reseteaban y regresaban a la pista con la clara intención de resarcirse (6-13). Reaccionaba tímidamente el equipo dirigido por Alberto Avellaneda, pero las blanquiazules bajo la dirección de Silvia Araco, mantenían el pie en el acelerador para imponerse con autoridad en el segundo set (14-25).

Se reanudaba el encuentro con las fuerzas de ambos equipos más igualadas. Sin embargo, el conjunto lagunero se aprovechaba de su buen hacer en ataque, con Jessica Wagner al frente protagonizando un parcial de 0-5, para marcharse en el marcador (11-15). Las locales intentaban frenar las acometidas del equipo tinerfeño y surtía efecto, dándole la vuelta al electrónico (25-22).

Con el objetivo de forzar el tie-break, las blanquiazules rearmaban su lado más ofensivo liderado por Patricia Suárez (8-14). Sin margen de error, las pupilas de Juan Diego García no bajaban el ritmo e imponían el empate en el marcador global (13-25).

La igualdad reinaba en los primeros compases del último set, mientras se sucedían los puntos a ambos lados de la red (6-6). Jenelle Jordan se hacía fuerte en bloqueo y Lisbet Arredondo lideraba a las blanquiazules en ataque, pero finalmente no pudieron llevarse la victoria en tierras riojanas en un disputado final (22-20).

FICHA TÉCNICA

OSACC Haro Rioja Vóley: Jocelyn Urías, Marta Santos Hurst, Tatiana Vera, Alicia de Blas, Rocío Gómez, Sofía Bulgarella - inicial- Clara Barceló (L), Aida Etxebarría, Carmen Saa.

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Jenelle Jordan, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner – Inicial – Patricia Llabrés (L), Emma Ordóñez, Patricia Aranda, Daysa Delgado.

Parciales: 25-19 (23'), 14-25 (22'), 25-22 (29'), 13-25 (20'), 22-20 (25').

Árbitros: Rubén Sánchez – Diego Rodríguez del Pozo

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Polideportivo El Ferial a puerta cerrada.

