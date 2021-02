El Salud se reencuentra con la victoria

El duelo respondió a la expectativa de igualdad. Si en el choque de la primera vuelta disputado en La Salud terminó con empate a 25, en esta ocasión la balanza cayó del lado tinerfeño.Eso sí, hubo que sufrir hasta el último segundo, y a pesar de llegar a tener hasta nueve goles de ventaja (11-20) en el minuto siete de la segunda parte, las locales tuvieron el último ataque para empatar, pero se estrellaron en los palos de la portería blanquiazul.Los primeros 30 minutos fueron de claro dominio insular. Desde el principio el Salud Tenerife salió convencido de que el posible triunfo pasaba por la intensidad defensiva, minimizar errores en ataque para no permitir a Porriño explotar su velocidad en ataque.Así llegaron las primeras ventajas (1-4, 7'), gracias a la efectividad ofensiva que permitía un rápido balance hacia la defensa.El plan marchaba según lo previsto, y tras anotar Leticia Cobo el 2-7 (minuto 10) Isma Martínez se vio obligado a pedir tiempo muerto. Frenó la sangría evitando que la diferencia se disparara, pero se mantendría sobre los cinco o seis goles de ventaja.Incluso llegó a tener durante esta primera parte siete goles de renta el Salud, pero un par de errores en ataque permitieron correr a Porriño, que tuvo en Erica Tavares (cuatro goles casi consecutivos) a su principal motor de reacción. Se pasó de la máxima ventaja (5-12, 23') al 9-13 con el que las locales se metían en partido. , y aunque las de Lolo Galván volvieron a poner tierra de por medio (9-15), dos últimos goles volvieron a apretar el marcador antes del descanso (11-15).Recuperó terreno el cuadro insular con un 0-4 parcial (11-19, 36') volviendo a subir su intensidad defensiva que le dio una nueva máxima, ante el enfado del preparador local, que volvía a pedir tiempo muerto.La sequía local la rompió Mónica Soares (12-20, 38'). Poco a poco Porriño fue limando la desventaja (16-22, 45'), pero no parecía peligrar el partido para las de Galván, que dio minutos también a María Zaldúa en el pivote, mejorada de su lesión en un dedo.Se puso a cinco el cuadro gallego (18-23, 50') y a cuatro (20-24, 53') gracias a un tanto de Soares a falta de siete minutos. Eran minutos de sufrimiento para cerrar la victoria (23-25, 56'), ante una mayor rotación de banquillo local, pero apareció Irene Sánchez para detener un siete metros que pudo poner a un gol a las locales. En la siguiente acción Elena Martínez dio aire a las blanquiazules (23-26, 58'), parando de nuevo el partido el técnico local.Redujo Soraya Lopes la diferencia (24-26), falló Rebeca López justo para entrar en el último minuto y, a falta de 45 segundos, Cerqueira puso a uno a su equipo (25-26). Con 20 segundos por jugar recuperó posesión Porriño, pero el último lanzamiento sonrió al Salud, que vio como tras tocar en los dos palos, el balón no entró.

FICHA TÉCNICA:

Balonmano Porriño (25): Estela Carrera (portera), Mónica Oliveira (7), Anthia Espiñeira (2), Sandra Fernández (1), Alba Dapena (-), Inés Hernández (1), Carme Castro (-) –siete inicial- Ana Cerqueira (3), Erica Correia (6), Soraia Lopes (4), Aitana Santomé (1).

Entrenador: Isma Martínez.

Balonmano Salud (26): Irene Sánchez (portera), Szopinska (3), Elena Martínez (6), Dayanne Da Rocha (-), Andrea Loscos (3), Leticia Cobo (1), Eva Márquez (2) –siete inicial- Rebeca López (11), María Zaldúa (-), Andrea Alonso (-), Lara Coello, Susi Sánchez (portera).

Entrenador: Lolo Galván.

Árbitros: Sergio Rodríguez y Andrés López.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano, disputado en el Pabellón Municipal de Porriño, a puerta cerrada.