Sanaya Libby's La Laguna saca las garras para empatar la semifinal

La Laguna/ Las blanquiazules se imponen al CV CCO 7 Palmas por 1-3.

El Sanaya Libby's La Laguna supo solventar con una gran defensa y un buen trabajo colectivo, el segundo choque de las semifinales ante el CV CCO 7 Palmas. Las blanquiazules se llevaron la victoria por 1-3 y fuerzan así el tercer partido de la eliminatoria de los playoffs por el título de la Liga Iberdrola, que se disputará este domingo a las 12:00 horas.



Con las ideas claras y conocedoras del potencial ofensivo del rival, las blanquiazules salieron a la pista del Centro Insular de Deportes ejerciendo una buena defensa con Patricia Llabrés como principal baluarte (13-13). Sin dar muchas opciones a las grancanarias, Patricia Aranda dirigía con maestría al equipo tinerfeño para llevarse el primer set (21-25).

El conjunto de Pascual Saurín buscaba un remedio para intentar empatar el marcador global, pero varios errores junto a un parcial de 0-7 de las blanquiazules, pusieron contra las cuerdas a las locales (8-13). Sin embargo, reaccionaban con Sulián Matienzo y Helia González liderando las acometidas grancanarias para darle la vuelta al marcador (25-22).

Dispuestas a redimirse, valiéndose de una buena recepción y con el potente ataque en diagonal de Lisbet Arredondo en la red, las blanquiazules tomaban ventaja en el marcador (9-15). Sin una reacción contundente de las locales, el conjunto tinerfeño no cedía en defensa y se imponía en el tercer set (17-25).

Siguiendo el mismo guion, los puntos se sucedían a ambos lados de la red, aunque el equipo tinerfeño se aprovechaba de los errores no forzados del rival para adelantarse en el electrónico (10-14). Sin embargo, lejos de rendirse se hacían fuerte en bloqueo para frenar los ataques blanquiazules, pero el equipo dirigido por Juan Diego García supo sufrir hasta el final para no desaprovechar la oportunidad y llevarse la victoria (23-25).

FICHA TÉCNICA

CV CCO 7 Palmas: Saray Manzano, Ana Flavia Galvao, Lisa Arbos, Lucía Varela, Helia González, Lucrecia Castellano, - inicial- Alba Sánchez (L), Nancy Carrillo, Sulián Matienzo, Ariadna Priante, Wivian Gadelha, Raquel Montoro.

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Lisa Jeanpierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner – Inicial – Patricia Labrés (L), Nira Pérez, Emma Ordóñez.

Parciales: 21-25 (26'), 25-22 (27'), 17-25 (22'), 23-25 (24').

Árbitros: María Gloria Souto – Ángel Romero

Incidencias: Segundo partido de las semifinales de los playoffs de la Liga Iberdrola, disputado en el Centro Insular de Deportes a puerta cerrada.

