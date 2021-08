Rus, Krunic y Jiménez marcan la pauta

Gran Canaria/ La cuarta jornada del W60 Conde Jackson Maspalomas pisa el acelerador para tomar velocidad en el ecuador del torneo, con las favoritas encabezando la tabla y dando garantías al mejor espectáculo de tenis femenino. En cabeza se mantienen la neerlandesa Arantxa Rus, la serbia Aleksandra Krunic y la campeona del mundo junior, desde Andorra, Victoria Jiménez.

No habrá españolas en la recta final del torneo, con un día de derrotas para las jugadoras nacionales que han tenido que decir adiós al podio de esta exigente competición en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana. Luchadora aún así, la jugadora española Guiomar Maristany peleó hasta el final su cara a cara con la número dos, Aleksandra Krunic, a la que hizo frente con un gran partido. La constancia de Maristany no fue suficiente para sacar del torneo a la jugadora serbia, aunque ésta tuvo que ganarse su permanencia en un tercer set. Con un 0-6/6-2/2-6, un marcador oscilante y la inestabilidad de la tenista serbia le dio opción a la española, que no dudó en aprovecharla precipitando un tercer set en el que finalmente fue derrotada por Krunic.