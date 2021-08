Comienza el sueño europeo para dos blanquiazules

San Cristóbal de La Laguna/ El Sanaya Libby's La Laguna contará con dos representantes en el combinado nacional, Patricia Llabrés y Lucía Prol, además del entrenador Juan Diego García, quien formará parte del cuerpo técnico. Los tres ya se encuentran en Bulgaria con la Selección Española para disputar el Campeonato de Europa femenino 2021, que tendrá lugar del 18 de agosto al 4 de septiembre.



El conjunto dirigido por Pascual Saurín competirá en el Grupo B, en el que se enfrentarán a la anfitriona Bulgaria, Polonia, Alemania, Grecia y República Checa. Frente a esta última será el debut de la selección, este jueves 19 a las 17:30 hora canaria. "Son rivales difíciles, pero nosotras vamos con la mentalidad de plantarle cara a cualquier equipo. Vamos a jugar contra todos como nosotras sabemos y, sobre todo, disfrutando", asegura Lucía Prol.

En esta línea, Patricia Llabrés considera que "tenemos un grupo difícil, pero ya nos hemos enfrentado antes a la mayoría de equipos, así que eso nos tiene que ayudar a la hora de jugar contra ellos. Tenemos claro que vamos a luchar y a disfrutar de este momento".

Por su parte, Lucía Prol ve "al grupo muy motivado, con muchas ganas de jugar y no dejarnos nada sobre la pista. Disfrutar del campeonato como se merece". En este sentido, para la receptora, estar con el equipo nacional supone "cumplir un sueño por el que llevo luchando muchos años. La experiencia me está sirviendo mucho para mejorar como jugadora en todos los aspectos y, además, ir cogiendo poco a poco experiencia a nivel internacional, y ver y disfrutar de este voleibol".

Aterrizan en el campeonato con el principal objetivo de "ir partido a partido, haciendo nuestro mejor juego para conseguir llevarnos el máximo número de puntos, para luchar por pasar a las siguientes fases", asevera Prol. Para ello, Patricia Llabrés cree que "el equipo se encuentra bien y motivado. Han sido muchas semanas de preparación y el objetivo es pasar a octavos. No va a ser fácil, pero lucharemos hasta el final".

Sin embargo, para la líbero blanquiazul no será su primera competición continental defendiendo la elástica nacional. "Para mí es un orgullo poder defender a mi país en mi segundo Europeo con la selección. Después de este año tan duro, tengo muchas ganas de competir en Europa", concluye.

