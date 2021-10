Concluye el XVIII Trofeo Asociación Española de Clubes Náuticos

El RCNT estuvo presente en la competición con seis regatistas en las clases Optimist e ILCA 4, quienes viajaron acompañados por el presidente del Club y de la AECN, Enrique Martínez, el capitán náutico, Félix Galera, y el entrenador Pedro Escuder.

Tras disputarse cinco mangas, en la clase ILCA 4, Jacobo Pons se alzó con el tercer puesto de la general y fue segundo en la categoría masculina sub 16 (3-4-7-6-1). Su compañero Cristóbal Amador terminó sexto y tercero en la categoría sub 16 (4-8-15-3-7) y Laura Benítez terminó decimotercera de la general y quinta en la clasificación femenina sub 16 (8-18-18-10-6).

En la clase Optimist, otros tres regatistas nautas formaron parte de la competición, en la que Gonzalo Ramos logró el mejor resultado del RCNT finalizando decimosegundo de la general y segundo en la categoría masculina sub 13 (10-14-23-14-13). Su compañera Teresa Ubach terminó en la posición 32º de la general y cuarta en la categoría sub 13 femenina (23-29-32-32-48), mientras que Sara María Amador le siguió en la clasificación general ocupando el puesto 33º y el quinto en la categoría sub 13.