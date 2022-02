El trofeo de la Solheim Cup llega a Tenerife

Gaspar Cólogan, que expresó su alegría por recibir el trofeo de tanto prestigio internacional en la sede del Club, indicó que "con este acto se inician una serie de eventos con motivo del 90 aniversario de la entidad que en breves fechas serán comunicados".

Por su parte, Mercedes Beautell manifestó su deseo de que "todos los aficionados al golf de Tenerife conozcan que es la Solheim Cup y que sean consientes de la importancia de que este evento se celebre en España en 2023" y lanzó el grito de 'guerra' que identifica a este acontecimiento deportivo: "VamosGirls".

El trofeo, que inició su viaje en Madrid, de la mano de los jugadores de la escuela nacional Blume, y recaló a continuación en varios clubes de esa comunidad; llega a Tenerife desde el Real Club de Golf de Las Palmas y continuará su periplo por diferentes Clubes de Golf de España.

La Solheim Cup 2023, acontecimiento de excepcional interés público cuya sede oficial es Finca Cortesín, tendrá lugar por primera vez en España del 18 al 23 de septiembre de 2023. Está patrocinada por PING, Costa del Sol y Rolex como global partners; por Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como official partners, y por Reale Seguros como official sponsor. Vithas, TORO, Solán de Cabras, Eversheds Sutherland y el Ayuntamiento de Casares son proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son medios oficiales. Colaboran en su organización LET, LPGA, RFEG, CSD, RFGA y Deporte & Business.