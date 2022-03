El canario Vega debuta con victoria

Uno de los partidos más esperados de la jornada llegaba con el estreno del grancanario David Vega, que disputaba el encuentro de octavos de dobles junto al catalán Eduard Esteve Lobato frente a la pareja formada por el brasileño Óscar José Gutiérrez y el holandés Mats Hermans. Apenas una hora han necesitado Vega y Esteve para imponerse a sus rivales, que han acusado el viento y no han logrado rehacerse de la derrota del primer set. "El primer partido siempre cuesta un poco más, en mi caso estás aquí con la familia y esto es una presión extra, pero hemos jugado muy bien", se mostraba satisfecho el grancanario nada más terminar, "ya estamos en cuartos y seguro que mañana jugamos con más tranquilidad. En dobles todo puede cambiar muy rápido y no sería la primera vez que un partido se pierde teniéndolo casi ganado."

Los cabezas de serie del torneo en dobles, los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul, han vencido en un duelo espectacular a los alemanes Hendrik Jebens y Niklas Schell por 7-6, 6-2. Los italianos Matteo Arnaldi y Luciano Darderi protagonizaban un emocionante partido triunfando sobre la pareja número 3 en el ranking del ATP Gran Canaria Challenger por 7-5, 6-2. Otra pareja de italianos, Salvatore Caruso y Alessandro Giannessi, vencían por 6-4, 6-1 a Pol Toledo y el grancanario Iván Marrero.

En individuales, uno de los partidos más esperados enfrentaba a Nicolás Moreno Alborán, uno de los jugadores con más proyección a nivel internacional, con todo un veterano, el checo Lukas Rosol, que se mostraba mucho más agresivo en el primer set, con bolas directas y certeras. Pero a partir del segundo set Moreno protagonizaba una espectacular remontada, en apenas treinta minutos ya sacaba cinco juegos de ventajas y firmaba un segundo set por 1 a 6. El tercer set, más igualado, concluía con la victoria del estadounidense por 4 a 6. "He llegado muy bien de sensaciones, sabía que Luka jugaba muy bien y venía preparado," afirmaba Moreno, "en el primer set me ha costado más moverle, pero he podido remontarlo."

En el encuentro Eduard Esteve contra Raul Brancaccio el catalán empezaba con ventaja y un juego más sólido pero el italiano, uno de los jugadores más potentes, con 12 ITF ya a sus espaldas, no se lo iba a poner fácil. Tras un disputado primer set que culminaba a favor de Brancaccio por 7 a 6, el italiano vencía el segundo set con un incontestable 6 a 1.

La sorpresa del día la firmaba el jugador Riccardo Bonadio, actual 276 del mundo, que se imponía por 7-6, 7-5 al tercer cabeza de serie del torneo, el eslovaco Andrej Martin. En un partido muy complicado, en el que Martin ofrecía un juego muy cambiante, Bonadio se ha mostrado mucho más agresivo en todo momento. "Creo que la clave ha estado en que conseguí imponer mi juego en los momentos importantes," valoraba el italiano al término de encuentro, "sobre todo en el tie-break. Pude marcar la diferencia en el momento justo, incluso en la línea de fondo, donde suelo tener más dificultades."

Al cierre de esta nota el segundo cabeza de serie, Gianluca Mager, disputaba un encuentro contra el valenciano Javier Barranco. En la jornada de mañana está previsto que se disputen los cuartos de final de dobles y la segunda jornada de octavos de final de individuales.