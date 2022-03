El Salud Tenerife planta cara en el derbi canario

Santa Cruz de Tenerife/ No pudo ser. El Salud Tenerife no logró sumar puntos en La Salud en el derbi canario contra el Rocasa Gran Canaria al ceder (24-31) en un partido en el que, sin embargo, las diferencias entre unas y otras no fueron tan grandes.

Sin complejos salió un Salud Tenerife que dominó en el marcador prácticamente el primer cuarto de hora hasta que un 0-3 parcial visitante le dio la primera ventaja a Rocasa (6-8) gracias a los goles desde el extremo derecho de Melania Falcón.Antes la velocidad de Ekaterina Lubianaia al contragolpe y el brazo derecho de Mina Novovic mantuvieron a las locales por delante en el marcador, aunque nunca por más de dos goles de diferencia (3-1, 2'). Las de Óscar Pacheco cerraron los primeros dos parciales de cinco minutos por delante, pero desde que Rocasa encontró su ritmo y aumentó la intensidad defensiva, ya no volvería a soltar la delantera.Ni a pesar del tiempo muerto local con ese 6-8, porque las de verde estirarían su parcial a un 1-6 (7-11, 19') que hizo daño. Además Katarina Pavlovic no erró ninguno de os siete metros de los que dispuso en esta primera parte. Estos primeros 30 minutos del Salud Tenerife dejaron sin embargo un buen sabor de boca, con una diferencia final (11-17) que no hacía justicia a lo visto sobre la cancha.Esos únicos seis minutos 'malos' de las locales fueron la única pega del partido, ya que en la segunda parte supieron aguantar a las terceras de la categoría. Aunque las diferencias oscilaron entre los cuatro y seis tantos y la remontada era complicada, el Salud Tenerife compitió de tú a tú, empezando la segunda mitad con un 3-0 que las acercó en el luminoso (14-17, 32'). Pero de nuevo Pavlovic sacó su zurda de paseo para dar aire a su equipo con dos goles consecutivos (14-19), cortando la reacción tinerfeña que, eso sí, en la segunda parte solo cedieron por un global 13-14.Con un buen trabajo colectivo, el reparto de goles de Novovic, Zsembery y Zaldúa, y con un trabajo defensivo notable, sin apenas permitir contragolpes visitantes, el único lunar estuvo en no saber cerrar el extremo derecho visitante, en el que Melania Falcón hizo mucho daño (acabó con siete goles).

FICHA TÉCNICA

Balonmano Salud Tenerife (24): Sol Ceballos (portería), Lucija Djukic (-), Viktoria Zsembery (5), Ekaterina Lubianaia (4), Rebeca López (3), Leticia Cobo (-), Mina Novovic (8),- siete inicial - Paula Martín (-), María Zaldúa (4), Bisera Paskal (portería), Melania Cabrera (-), Aina Fernández (-).

Entrenador: Óscar Pacheco.

Rocasa Gran Canaria (31): Ana Belén Palomino (portería), Melania Falcón (7), Manuela Pizzo (2), Arinegua Pérez Risco (4), Alba Spugnini (2), María González (4), Katarina Pavlovic (7) - siete inicial -, Esther De Miguel (-), María Gomes (3), Silvia Navarro (portería), Aruma Munguía (-), Yraya Melián (), Nerea Guerra (-), Mizuki Hosoe (2).

Entrenador: Robert Cuesta.

Árbitros: José Carlos Friera Cavada y Jesús Álvarez Menéndez.

Incidencias: Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2021/22, disputado en el Pabellón Municipal La Salud ante unos 120 espectadores.