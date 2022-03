El Sanaya Libby's La Laguna gana y ya es semifinalista de Liga Iberdrola

El rival lo iba a poner difícil pese a estar descendido. La frase que había sonado en los días previos al choque se materializó desde el primer set. Y es que el Leganés, con un excelente balance, fue capaz de aguantar (10-10) ante un Sanaya Libby's La Laguna que fue creciendo a medida que transcurrían los puntos.La igualdad se deshizo cuando Patricia Aranda se fue al saque. La colocadora, con un punto directo, puso el 12-10, a la postre determinante para ganar confianza. Curto intentaba sostener a su equipo, pero el Sanaya Libby's ya rodaba con inercia positiva. La rápida y efectiva dirección de Aranda nutría de bolas a Lisa y Arredondo. El Leganés no llegaba al bloqueo (25-18).El segundo set fue una prolongación de lo visto en los últimos puntos del primero. La defensa comandada por Patricia Llabrés impedía que los remates fueran 'limpios'. La única que logró deshacerse del doble bloqueo blanquiazul fue Garcinuño, con un espectacular remate diagonal en tres metros.Las madrileñas, que llegaron a ir diez puntos por detrás (18-8), lograron reducir la renta hasta los cinco (20-15); no obstante, Jenelle Jordan se bastó sola para bloquear tras un 'rally' espectacular. Poco después, con una finta a la olla se le puso fin al segundo set (25-16).Se encontraba cómodo el conjunto de Juan Diego García, y eso lo padecía el Leganés, que no conseguía leer bien en la red. Aranda seguía construyendo sobre las alas, donde Lisbet Arredondo buscó las manos para forzar el tiempo muerto (14-9).Entonces, Juan Diego García le dio entrada a su segunda unidad en pos de que toda la plantilla ganara sensaciones de cara a la final europea de este miércoles ante el Savino del Bene Scandicci (Pabellón Santiago Martín, 20:00 horas). Al final, 25-18.

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby's La Laguna: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Belly Nsunguimina, Lisbet Arredondo, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Lucía Prol, Cristina Pérez, Paola Martínez y Daysa Delgado.

Voleibol Leganés: Aurora Tur, Lúa Bovio, Sara Garcinuño, Meriyén Serrano, Emily Borrell, Moreno, Curto (líbero) –inicial-, Villasante, Florez

Árbitros: Xavier Hernández Llano – Joaquín Ventura Sobredo.

Sets: 25-18 (22'), 25-16 (21') y 25-18 (21')

Incidencias: Pabellón Pablos Abril de Taco. Más de media entrada. Partido correspondiente a la 21ª jornada de Liga Iberdrola.

Derrota del masculino

El Sanaya Libby's La Laguna de Superliga Masculina 2 cayó 3-1 (25-22, 23-25, 25-23 y 25-20) en el último compromiso de liga regular ante el CyL Palencia. Los de Israel Martín tendrán descanso antes de preparar la fase de ascenso a Superliga 1.