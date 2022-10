Armide Soliveres e Isabela Souza, reyes de Europa en Gran Canaria

El ETB GRAN CANARIA PRO 2022 ha coronado a sus reyes y reinas de Europa. El rider local Armide Soliveres y la cinco veces campeona del mundo Isabela Souza han sido los ganadores del primer evento del European Tour of Bodyboard que se celebra en la ciudad. No ha sido fácil llegar a la corona europea, en una competencia feroz entre titanes de las olas para llegar al título más codiciado.

Armide Soliveres, de Las Palmas de Gran Canaria, ha protagonizado una batalla dura entre campeones del bodyboard por conquistar el trono. La experiencia de Soliveres dominando esta ola fue crucial para superar al marroquí Anas Haddar que buscó mantener el título de campeón europeo, el campeón nacional de Costa Rica, Yazdanny Castro, y el campeón de España, Javier Domínguez. Apenas tras unos minutos de sonar la sirena, Soliveres se marcó ventaja con una imponente ola de 7, que se sumó a un recital de maniobras brillantes que le mantuvieron arriba. Soliveres salió a hombros del agua, arropado por riders y aficionados, que disfrutaron del mejor bodyboard y de cuatro fieras de las olas dejándose la piel por el podio."Fue muy difícil con estos contrincantes" pero "me vi ganándolo desde el primer momento y he tratado de mantenerme firme en este reto", ha asegurado Soliveres. En Canarias "está el futuro de este deporte, sin duda".La corona femenina viajará a Brasil, con la victoria de la cinco veces campeona del mundo Isabela Souza, firme hasta conquistar el podio. En la final no falló ninguna de las favoritas, con un bodyboard de élite entre guerreras, que juntó en una misma manga hasta 8 títulos mundiales. La canaria Alexandra Rinder, y las portuguesas Joana Schenker y Filipa Broeiro pelearon en cada remada y surfearon cada ola con el único objetivo de superar a la brasileña, pero no fue suficiente, Souza se mostró contundente y lideró de principio a fin, sin dar oportunidad a sus rivales. Isabela Souza se ha confesado "muy feliz" de ganar el título en Las Canteras, una competición con una "ola dura" donde sella su tercer trofeo europeo. La reina europea del bodyboard ha señalado que "tiene un sabor especial" ganar en un campeonato "con tanto nivel" y "un honor competir con ellas", unas rivales "increíbles".En Junior, el isleño Jorge Hernández, aspirante a campeón del mundo, se anotó un título más a su carrera deportiva, con una manga espectacular donde con apenas 6 olas firmó su victoria, mientras el portugués Joel Rodríguez, subcampeón, arañó cada oportunidad para superar al campeón. Hernández ha agradecido "el apoyo" que ha recibido de los riders y del público y se ha declarado "muy feliz y agradecido" porque siempre es un placer "ganar en casa".

En uno de los estilos más espectaculares de esta disciplina, el Dropknee, el rider venezolano residente en Tenerife, David Valladares, se hizo con la corona del ETB GRAN CANARIA PRO 2022 con una manga muy sólida y radical. Valladares tuvo que sacar su mejor surf para ganar a varios grandes del Dropknee, como el francés Fabien Thazar, Samuel Figueroa y Ángelo Freda, en una final que puso todos los ojos en las olas de La Cícer. Valladares ha señalado que este título es "un logro, que es de todos" y ha agradecido el tesón del evento para "colocar a La Cícer y Las Canteras en el lugar que merece, como centro del mejor bodyboard del mundo".

El director del ETB GRAN CANARIA PRO 2022, Vicente Pérez, ha declarado que desde la organización se sienten "muy contentos del resultado de esta primera edición", un evento "que hemos querido hacer para los deportistas y para los aficionados" que ha valorado como "un rotundo éxito". La organización del evento, ya está "pensando en la edición 2023" decididos a "seguir apostando por este deporte".

El ETB GRAN CANARIA PRO 2022, está organizado por MediaPress Global Events en colaboración con la European Surfing Federation, la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing. Patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través de sus consejerías de Turismo y Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con su concejalía de Turismo y el Instituto Municipal de Deportes. Colaboran las marcas Alisios, Decoratina Vinilos Decorativos, Cerveza Tropical, Aguas de Firgas, Audiovisuales Canarias, Alex y Nadal Construcciones, Cruce Surf Shop, Mini Marmotor, Jacío Guest House, Helados La Peña, Oh Que Bueno, Red Bull, GOFit, Escuela Begoña Ferrero, Martínez Cano Canarias y Viveros Godoy.