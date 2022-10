El Tenerife Libby's La Laguna estrena su casillero con triunfo

Empezó fuerte el Tenerife Libby's La Laguna. Con la confianza que ganó el pasado fin de semana en la Supercopa Iberdrola, donde conquistó el entorchado, afrontó el tercer duelo ante el Heidelberg. Pese a haberse medido en pretemporada, el choque fue distinto. Las grancanarias presentaron figuras hasta ahora inéditas, mientras, las tinerfeñas se mostraron más conjuntadas.

Después de tapar los ataques a una pierna de las centrales locales, el Tenerife Libby's comenzó a sentirse cómodo sobre la pista. Julie Lengweiler, como ya se había podido apreciar en anteriores compromisos, es una socia perfecta para Patricia Aranda –dirigió a la perfección-. Así se originó un 'hueco' en el bloqueo colegial; Santiago Guerra pidió tiempo muerto antes de que fuera demasiado tarde (10-13).

Paulatinamente, fueron entrando las centrales en juego. Avie Niece y Meg Wolowicz desestabilizaron a la defensa, que se limitaba a tapar las acometidas laguneras. No obstante, el Heidelberg no se rindió y apuró sus opciones hasta el final. No obstante, sendos 'blockouts' le dejó fuera de combate (24-26).

El segundo set fue mucho más plácido para las 'leonas'. Juan Diego García detectó cierto nerviosismo en la dirección de juego, y eso lo aprovecharon sus jugadoras, quienes interpretaron a la perfección los ataques del contendiente. Lengweiler volvió a aparecer por cuatro, incluso cuando Holzmaisters y Jacobsen 'se hicieron grandes' (5-10). Un parcial de 0-6 le dio alas a las tinerfeñas, que acabaron por imponerse a base de juego coral y con la defensa de Patricia Llabrés. También con la aportación de Belly Nsunguimina y Daysa Delgado, que entraron en la rotación blanquiazul. Precisamente, fue la 'center' tinerfeña la que cerró el segundo tiempo.

La actitud del rival, intachable. Y es que a pesar de marchar 9-17 por detrás, supieron resurgir tras una concatenación de errores. Un parcial de 6-1, con Sánchez al servicio –hizo dos puntos directos-, llevaron a Juan Diego García a pedir un tiempo muerto. El Tenerife Libby's logró desperezarse, pero volvió a topar con una gran Jacobsen, que llevó el tercer set a un 27-25.

Tocaba redimirse resolviendo los problemas que originó el rival en la recepción. Y así fue. Las 'leonas' salieron agresivas desde el saque, donde Meg Wolowicz dio cuenta de un servicio que varía su trayectoria a lo largo de la pista. La central y Lisbet Arredondo, imperial en el balance ataque-defensa, guiaron al Tenerife Libby's hasta el 12-19. Con los tiempos muertos agotados, el Heidelberg dio la cara, pero la actuación del vigente campeón fue notable.

FICHA TÉCNICA

Heidelberg Volkswagen: Julieta Holzmisters, Dayami Sánchez, Julia Bonet, Megan Jacobsen, Andrea Silva, Asly Antivero, Vega Lope (libero) –incial-, Nerea Álvarez, Lola Hernández y Fatou Diop. Entrenador: Santiago Guerra.

Tenerife Libby's La Laguna: Elena Arán, Meg Wolowicz, Patricia Aranda, Lisbet Arredondo, Avie Niece, Julie Lengweiler, Patricia Llabrés (libero) –inicial-, Belly Nsunguimina, Daysa Delgado e Hilda Gustafsson.

Árbitros: Romero Martínez – Souto Jiménez.

Sets: 24-26 (27'), 14-25 (22'), 27-25 (30') y 16-25 (23').

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de Liga Iberdrola disputado en el Pabellón Miguel Solaesa, en Las Palmas de Gran Canaria. Unos 200 espectadores presenciaron el encuentro.