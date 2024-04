Javier Cañada y Aday Ortiz logran la primera victoria del año en la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup 2024

Tenerife/ El lanzaroteño y el grancanario llevaron su Opel Corsa Rally4 a la primera victoria de la temporada, incluido el TC Plus y sus valiosos puntos extra. Juan Carlos de la Cruz y Kimberly González fueron segundos con el Peugeot 208 Rally4 tras dominar la primera parte, completando el podio los debutantes en este certamen, Alejandro Martín-Pedro Domínguez, también con Peugeot.

La Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup, en su edición 2024, ha arrancado con altas dosis de emoción y una lucha por la victoria no apta para cardiacos. El certamen que organiza Sports & You Canarias contó con diez equipos inscritos en la prueba inaugural, el VIII Rally Villa de Teguise, diez formaciones que después de más de 70 kilómetros cronometrados alcanzaron la meta final en la isla lanzaroteña.