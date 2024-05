Gran Canaria acude a Gastrocanarias con una representación de los productos de todos sus municipios

Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria acude a la 9ª edición del Salón Gastronómico de Canarias, Gastrocanarias, con una representación de los productos de todos los municipios de la isla. Bajo la marca y programa Gran Canaria Me Gusta, impulsado por la institución insular con el apoyo de la Cámara de Comercio, 10 mujeres y 10 hombres, profesionales de la sumillería, la cocina, la pastelería y expertos, mostrarán las propuestas gastronómicas y los productos que se están elaborando en distintas zonas de la isla.



"Este año, Gran Canaria pretende ofrecer una muestra de la riqueza de su producto local y la valía de sus profesionales, desde la cocina a la sala, pasando por la coctelería, la pastelería y los expertos en determinados productos. Se trata de una acción más, en el marco del trabajo que se está haciendo desde esta consejería para hacer de Gran Canaria una isla gastronómica, así como apoyar el talento de la isla que participa en los diferentes concursos", afirma la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso.

Se trata de la edición con mayor presencia femenina y de variedad de municipios, a través de los productos y de los participantes que pasarán por el stand de 64 metros cuadrados que la isla dispondrá en el Recinto Ferial de Tenerife, donde se celebra la feria, del 21 al 23 de mayo.

Las sumilleres Alba Bernal (Seaside Grand Residencia), Patricia Yrisarri (Vinófilos), Lavinia Cardoso (Ribera del Río Miño) y Chasiraxi Triana (The Canary Wine) serán las encargadas de armonizar los platos elaborados por los cocineros Abraham Ortega (restaurante Tabaiba), José Luis Espino (restaurante Bevir), Airam Vega (restaurante Vega), Carmelo González (restaurante La Pasadilla), Marina Tudanca y Alejandro Sosa (restaurante Maraca), Daniel González (restaurante The Hook). Además, Tamara Cruz, de Bodega Mondalón, armonizará los postres elaborados por Dana Joher (Ave Pastelería).

Pero las armonías no se realizarán solo con vino. El Mejor Coctelero del Mundo de Ron, Óscar Lafuente (embajador de Arehucas) introducirá la coctelería como perfecto acompañamiento de los platos que elabore Inti Ramsés (restaurante Caserón del Cortijo).

También se armonizarán cervezas artesanas y sidras, con quesos de Gran Canaria, de mano de los expertos Isidoro Jiménez (maestro quesero), Belén Rodríguez (sidra Niebla), Judith Silvela (Asoquegran) y Neomer Sánchez (maestro cervecero).

Otras demostraciones curiosas que se realizarán en el stand de Gran Canaria Me Gusta serán sobre "el café de especialidad que se cultiva en la isla" y sobre cómo la apuesta por el que se considera "el broche de toda sobremesa", siempre tiene que estar a la altura de la comida. El experto Antonio Márquez (caficultor y miembro de la Specialty Coffee Association) será el encargado de guiar a los asistentes.

Respecto a los productos, una treintena de vinos, media decena de sidras y cervezas, destilados, diferentes variedades de café, una docena de quesos y un largo etcétera de ingredientes de proximidad harán buena cuenta de lo que cría, cultiva y elabora por toda la isla. Además, artesanos ceramistas y cuchilleros también estarán presentes con sus piezas en esta edición.

Asimismo, los cocineros de Gran Canaria Kilian García (restaurante 360º), Abner Díaz, Raico Jiménez (chef en Faro Lopesan Collection) e Iván Pulido (restaurante del hotel Club Maspalomas Suites Spa) participarán en la final del 18º Campeonato de Cocina de Canarias. Por su parte, Alberto Aparicio (restaurante Emblemática RoofTop), Francisco J. Pérez (docente de Hecansa Santa Brígida) y Alejandro Santana estarán en la final del 2º Campeonato de Tapas. Walter Ortega (fundador QualityCook & QualityService) participará en el 9º Campeonato de Canarias de Bocadillos. Y Juan Carlos Ontiveros (Etika Food Canarias Sltika Food Canaria representará a la isla en el 1º Campeonato de Canarias de Hamburguesas.

